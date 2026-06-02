Агент назвал игроков РПЛ, которые могут уехать в Европу

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости заявил, что этим летом в ведущие европейские чемпионаты могут перейти четыре игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ) - полузащитники Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Эдуард Сперцян, а также нападающий Константин Тюкавин.