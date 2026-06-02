Агент назвал игроков РПЛ, которые могут уехать в Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что этим летом в ведущие европейские чемпионаты могут перейти четыре игрока из РПЛ: Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Эдуард Сперцян и Константин Тюкавин.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости заявил, что этим летом в ведущие европейские чемпионаты могут перейти четыре игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ) - полузащитники Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Эдуард Сперцян, а также нападающий Константин Тюкавин.
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"Есть игроки, о которых все в Европе знают, спрашивают. Это игроки, о которых мы обычно говорим - Батраков, Кисляк, Сперцян, Тюкавин. Все следят и смотрят, какова ситуация будет дальше и как пройдет чемпионат мира", - сказал Барбоза, отвечая на вопрос о том, кто из игроков РПЛ может быть интересен клубам из ведущих европейских чемпионатов этим летом.