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Агент назвал игроков РПЛ, которые могут уехать в Европу - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
10:46 02.06.2026 (обновлено: 12:13 02.06.2026)
Агент назвал игроков РПЛ, которые могут уехать в Европу

Барбоза: Батраков, Кисляк, Сперцян и Тюкавин могут перейти в чемпионаты Европы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что этим летом в ведущие европейские чемпионаты могут перейти четыре игрока из РПЛ: Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Эдуард Сперцян и Константин Тюкавин.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости заявил, что этим летом в ведущие европейские чемпионаты могут перейти четыре игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ) - полузащитники Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Эдуард Сперцян, а также нападающий Константин Тюкавин.
Батраков выступает за "Локомотив", Кисляк - за ЦСКА, Сперцян - за "Краснодар". Их контракты с клубами рассчитаны до конца сезона-2028/29. Тюкавин играет за "Динамо", его соглашение рассчитано до лета 2030 года.
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"Есть игроки, о которых все в Европе знают, спрашивают. Это игроки, о которых мы обычно говорим - Батраков, Кисляк, Сперцян, Тюкавин. Все следят и смотрят, какова ситуация будет дальше и как пройдет чемпионат мира", - сказал Барбоза, отвечая на вопрос о том, кто из игроков РПЛ может быть интересен клубам из ведущих европейских чемпионатов этим летом.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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ФутболСпортАлексей БатраковМатвей КислякЭдуард СперцянЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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