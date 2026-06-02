Эксперт усомнился в безопасности операционных систем Linux и Android

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам действительного члена академии криптографии РФ генерал-лейтенанта Александра Баранова, операционные системы Linux и Android не так безопасны, как принято думать.

Баранов отметил, что, несмотря на полную аттестацию, с операционными системами Linux и Android было много инцидентов.

Он также подчеркнул, что проверить полностью всю логику программного кода, особенно при использовании методов обфускации, крайне тяжело, а иногда практически невозможно.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Операционные системы Linux и Android не являются такими безопасными, как принято о них думать, из-за открытого исходного кода, сообщил действительный член академии криптографии РФ генерал-лейтенант Александр Баранов.

По словам Баранова , многие считают операционные системы Linux и Android безопасными, так как имеется доступ к их исходным кодам.

"Только все забывают, сколько было инцидентов и с той, и с другой операционной системой, несмотря на их полную аттестацию в некоторых случаях даже для обработки гостайны", - сказал Баранов в видеоролике, опубликованном ФСБ

По его словам, в системе Linux была найдена "проруха", которую потом "законопатили". Однако это не дает гарантии, что подобная уязвимость не обнаружится вновь.

"На самом деле проверить полностью всю логику программного кода, особенно если применены методы так называемой обфускации, когда закладка распределяется по программному обеспечению в разных местах, а не лежит компактно в одном месте, найти это крайне тяжело, иногда практически невозможно", - добавил Баранов.