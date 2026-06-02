Рейтинг@Mail.ru
Эксперт усомнился в безопасности операционных систем Linux и Android - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 02.06.2026 (обновлено: 09:33 02.06.2026)
Эксперт усомнился в безопасности операционных систем Linux и Android

Баранов: ОС Linux и Android не являются безопасными из-за открытого кода

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам действительного члена академии криптографии РФ генерал-лейтенанта Александра Баранова, операционные системы Linux и Android не так безопасны, как принято думать.
  • Баранов отметил, что, несмотря на полную аттестацию, с операционными системами Linux и Android было много инцидентов.
  • Он также подчеркнул, что проверить полностью всю логику программного кода, особенно при использовании методов обфускации, крайне тяжело, а иногда практически невозможно.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Операционные системы Linux и Android не являются такими безопасными, как принято о них думать, из-за открытого исходного кода, сообщил действительный член академии криптографии РФ генерал-лейтенант Александр Баранов.
По словам Баранова, многие считают операционные системы Linux и Android безопасными, так как имеется доступ к их исходным кодам.
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Эксперт рассказал об уязвимости двойного шифрования
Вчера, 08:46
"Только все забывают, сколько было инцидентов и с той, и с другой операционной системой, несмотря на их полную аттестацию в некоторых случаях даже для обработки гостайны", - сказал Баранов в видеоролике, опубликованном ФСБ.
По его словам, в системе Linux была найдена "проруха", которую потом "законопатили". Однако это не дает гарантии, что подобная уязвимость не обнаружится вновь.
"На самом деле проверить полностью всю логику программного кода, особенно если применены методы так называемой обфускации, когда закладка распределяется по программному обеспечению в разных местах, а не лежит компактно в одном месте, найти это крайне тяжело, иногда практически невозможно", - добавил Баранов.
ФСБ ранее сообщала, что вскрыла широкомасштабную акцию иностранных спецслужб по внедрению на мобильных средствах высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения для снятия данных, прослушки, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств. При этом использовались технические возможности крупных международных IT-корпораций.
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Эксперт рассказал, почему телефонная связь не работает без интернета
Вчера, 08:49
 
ТехнологииРоссияАлександр БарановФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала