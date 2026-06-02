В ДТП на Бали пострадала россиянка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданка России получила легкие травмы в результате ДТП на индонезийском острове Бали.
- Авария произошла из-за попытки обгона автомобилем Toyota Avanza грузовика Mitsubishi, по предварительным данным, причиной стала невнимательность местного водителя Toyota Avanza.
- 31-летняя россиянка была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
ДЖАКАРТА, 2 июн - РИА Новости. Гражданка России получила легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на индонезийском острове Бали, инцидент произошел при попытке обгона, сообщили в полиции округа Булеленг.
По данным правоохранителей, авария произошла во вторник около 12.20 по местному времени (7.20 мск) в деревне Калиангет. Автомобиль Toyota Avanza, за рулем которого находился местный житель, двигался в направлении Сингараджи и попытался обогнать грузовик Mitsubishi.
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"Водитель Avanza начал обгонять грузовик справа. В этот момент по встречной полосе двигалось другое транспортное средство. Водитель Avanza резко вывернул руль влево, после чего правая сторона автомобиля задела кузов грузовика", - сообщила представитель полиции Ипту Йохана Росалин Диас. Ее слова приводит портал PosBali.
После столкновения легковой автомобиль потерял управление.
"Находившаяся в машине 31-летняя россиянка получила ссадину на лбу. Пострадавшая находилась в сознании и была доставлена в больницу Pratama Tangguwisia в районе Серирит для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.
По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя легкового автомобиля при выполнении обгона.
Материальный ущерб оценивается примерно в 9 миллионов индонезийских рупий (около 550 долларов). Оба транспортных средства получили повреждения кузова.
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