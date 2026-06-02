В ДТП на Бали пострадала россиянка

ДЖАКАРТА, 2 июн - РИА Новости. Гражданка России получила легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на индонезийском острове Бали, инцидент произошел при попытке обгона, сообщили в полиции округа Булеленг.

"Водитель Avanza начал обгонять грузовик справа. В этот момент по встречной полосе двигалось другое транспортное средство. Водитель Avanza резко вывернул руль влево, после чего правая сторона автомобиля задела кузов грузовика", - сообщила представитель полиции Ипту Йохана Росалин Диас. Ее слова приводит портал PosBali .

"Находившаяся в машине 31-летняя россиянка получила ссадину на лбу. Пострадавшая находилась в сознании и была доставлена в больницу Pratama Tangguwisia в районе Серирит для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.