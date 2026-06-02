Росавиация сняла ограничения с Azur Air

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air.
- Три самолета из парка авиакомпании временно не будут эксплуатироваться из-за отклонений в параметрах двигателей.
- Остальные шесть самолетов Azur Air допустили к полетам.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air, перевозчик провел аудит подразделений и принял корректирующие меры, сообщило ведомство.
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"Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта "Азур Эйр". Приказ об этом подписал во вторник, 2 июня, Дмитрий Ядров на основании проведенных проверок, а также экспертизы заявки авиакомпании и представленной документации. По рекомендации агентства, перевозчик провел внутренний аудит подразделений и принял корректирующие меры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что три самолета из парка авиакомпании эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах их двигателей. Остальные шесть самолетов Azur Air допущены к полетам.
Возвращение трех самолетов в строй пройдет в строгом соответствии с новыми техническими регламентами, утвержденными в авиакомпании по результатам прошедшего аудита, пояснил генеральный директор Azur Air Евгений Королев, его слова приведены в сообщении.
Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действовал до 8 июня 2026 года. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.