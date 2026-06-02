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Росавиация сняла ограничения с Azur Air - РИА Новости, 02.06.2026
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20:34 02.06.2026 (обновлено: 20:46 02.06.2026)
Росавиация сняла ограничения с Azur Air

Росавиация сняла ограничения с сертификата Azur Air

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air.
  • Три самолета из парка авиакомпании временно не будут эксплуатироваться из-за отклонений в параметрах двигателей.
  • Остальные шесть самолетов Azur Air допустили к полетам.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air, перевозчик провел аудит подразделений и принял корректирующие меры, сообщило ведомство.
«

"Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта "Азур Эйр". Приказ об этом подписал во вторник, 2 июня, Дмитрий Ядров на основании проведенных проверок, а также экспертизы заявки авиакомпании и представленной документации. По рекомендации агентства, перевозчик провел внутренний аудит подразделений и принял корректирующие меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три самолета из парка авиакомпании эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах их двигателей. Остальные шесть самолетов Azur Air допущены к полетам.
Возвращение трех самолетов в строй пройдет в строгом соответствии с новыми техническими регламентами, утвержденными в авиакомпании по результатам прошедшего аудита, пояснил генеральный директор Azur Air Евгений Королев, его слова приведены в сообщении.
Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действовал до 8 июня 2026 года. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Azur Air выведет из эксплуатации три самолета из-за проблем с двигателями
Вчера, 16:54
 
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