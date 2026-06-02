Росавиация сняла ограничения с Azur Air

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"Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта "Азур Эйр". Приказ об этом подписал во вторник, 2 июня, Дмитрий Ядров на основании проведенных проверок, а также экспертизы заявки авиакомпании и представленной документации. По рекомендации агентства, перевозчик провел внутренний аудит подразделений и принял корректирующие меры", - говорится в сообщении.