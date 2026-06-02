Эксперт назвал условие для зачисления подростка в автошколу

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Письменное согласие родителей, заверенное у нотариуса, потребуется для зачисления несовершеннолетнего в автошколу, рассказал автор мотокурсов, постановщик мототрюков и каскадер Сергей Серегин.

По словам Серегина, нотариально заверенное согласие пригодится не только на время обучения, но и при сдаче экзаменов в Госавтоинспекции. Этот документ подтверждает, что родители разрешают своему ребенку пройти обучение, сдать экзамены и получить права.