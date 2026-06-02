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Эксперт назвал условие для зачисления подростка в автошколу - РИА Новости, 02.06.2026
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19:53 02.06.2026
Эксперт назвал условие для зачисления подростка в автошколу

Серегин: подростков зачислят в автошколу только с согласия родителей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтошкола
Автошкола - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для зачисления несовершеннолетнего в автошколу необходимо письменное согласие родителей, заверенное у нотариуса, рассказал автор мотокурсов, постановщик мототрюков и каскадер Сергей Серегин.
  • Нотариально заверенное согласие нужно не только для обучения, но и для сдачи экзаменов в Госавтоинспекции.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Письменное согласие родителей, заверенное у нотариуса, потребуется для зачисления несовершеннолетнего в автошколу, рассказал автор мотокурсов, постановщик мототрюков и каскадер Сергей Серегин.
"Несовершеннолетние с 16 лет имеют право учиться в автошколе на категории "M" (мопеды) и "A1" (легкие мотоциклы, скутеры, квадроциклы). Но для зачисления на курсы детей до 18 лет требуется письменное согласие родителей, обязательно заверенное у нотариуса", - объяснил эксперт в беседе с "Лентой.ру".
По словам Серегина, нотариально заверенное согласие пригодится не только на время обучения, но и при сдаче экзаменов в Госавтоинспекции. Этот документ подтверждает, что родители разрешают своему ребенку пройти обучение, сдать экзамены и получить права.
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