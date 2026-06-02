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Рекордный автопробег на гибридных машинах без дозаправки провели в России - РИА Новости, 02.06.2026
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17:04 02.06.2026
Рекордный автопробег на гибридных машинах без дозаправки провели в России

Массовый рекордный автопробег на гибридных машинах без дозаправки прошел в РФ

© Фото : "ТБанк"Гибридные автомобили без подзарядки и дозаправки
Гибридные автомобили без подзарядки и дозаправки - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : "ТБанк"
Гибридные автомобили без подзарядки и дозаправки
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России установили рекорд самого массового продолжительного пробега на гибридных автомобилях без подзарядки и дозаправки, сообщается в пресс-релизе Т-Банка, который выступил организатором мероприятия.
Автопробег прошел в преддверии Т-Двора, летнего фестиваля Т-Банка под открытым небом в Санкт-Петербурге. Рекорд был официально внесен в Книгу рекордов России, а также был зарегистрирован BRICS Record ― независимым и постоянно действующим международным регистратором рекордов и выдающихся достижений стран БРИКС и БРИКС+.
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Маршрут стартовал от штаб-квартиры финансовой организации в Москве и завершился у Т-Хаба на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Участники преодолели более 730 километров на 10 гибридных автомобилях. Участниками автопробега стали журналисты и блогеры, интересующиеся технологиями будущего, автомобильной индустрией, финтехом и цифровыми сервисами.
"Автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения — вокруг него формируется целая экосистема повседневных действий: оплата топлива и проезда по платным дорогам, обслуживание, страховка, покупка и так далее. Для нас этот автопробег стал не только рекордом, но и большим полевым стресс-тестом того, как цифровые сервисы Т-Банка работают в реальном маршруте автомобилиста", — отметил генеральный директор "Т-Банк Авто" Денис Мусиенко.
 
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)РоссияСанкт-Петербург
 
 
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