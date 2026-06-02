Доля автомобилей глобальных брендов в России снизилась до 12 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке в мае составила около 12%, продолжив снижение, начавшееся три месяца назад.

Доля глобальных брендов была максимальной в феврале этого года (15,9%), а затем начала падать.

Самые востребованные марки среди глобальных брендов в 2026 году — Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Kia, Skoda, Honda и Hyundai.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке в мае продолжила снижение, начавшееся три месяца назад, и составила около 12%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

« "Несмотря на рост по отношению к прошлому году, в последние три месяца наблюдается снижение этого показателя. Доля глобальных брендов была максимальной в феврале этого года (15,9%), а потом начала падать", - написал Целиков в своем Telegram-канале.

« "В последние два месяца она колеблется вокруг отметки в 12%. То есть весной динамика продаж глобальных брендов снизилась примерно на 4 процентных пункта", - продолжил аналитик.

По его предварительным расчетам, доля таких брендов в продажах новых легковых автомобилей за январь-май 2026 года составила 13,5%, что в два раза больше, чем в январе-мае 2025 года, когда показатель составлял 6,7%.