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Доля автомобилей глобальных брендов в России снизилась до 12 процентов - РИА Новости, 02.06.2026
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18:49 02.06.2026
Доля автомобилей глобальных брендов в России снизилась до 12 процентов

Автостат: доля автомобилей глобальных брендов на рынке РФ снижается третий месяц

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетители осматривают автомобиль в автосалоне
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Посетители осматривают автомобиль в автосалоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке в мае составила около 12%, продолжив снижение, начавшееся три месяца назад.
  • Доля глобальных брендов была максимальной в феврале этого года (15,9%), а затем начала падать.
  • Самые востребованные марки среди глобальных брендов в 2026 году — Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Kia, Skoda, Honda и Hyundai.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке в мае продолжила снижение, начавшееся три месяца назад, и составила около 12%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
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"Несмотря на рост по отношению к прошлому году, в последние три месяца наблюдается снижение этого показателя. Доля глобальных брендов была максимальной в феврале этого года (15,9%), а потом начала падать", - написал Целиков в своем Telegram-канале.

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"В последние два месяца она колеблется вокруг отметки в 12%. То есть весной динамика продаж глобальных брендов снизилась примерно на 4 процентных пункта", - продолжил аналитик.
По его предварительным расчетам, доля таких брендов в продажах новых легковых автомобилей за январь-май 2026 года составила 13,5%, что в два раза больше, чем в январе-мае 2025 года, когда показатель составлял 6,7%.
Рост по отношению к прошлому году Целиков связал с низкой базой и напомнил, что в начале 2025 года формировался класс "ждунов" возвращения тех самых брендов на российский рынок, что приводило к падению доли глобальных брендов ниже 6% от общего объема рынка.
"Среди глобальных брендов в нынешнем году самые востребованные марки - это Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Kia, Skoda, Honda и Hyundai", - подытожил он.
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