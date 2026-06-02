Сборная Австрии обыграла команду Туниса в товарищеском матче

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная Австрии по футболу обыграла команду Туниса в товарищеском матче, который прошел в Вене.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Марсель Забитцер (63-я минута). С 37-й минуты австрийцы играли в меньшинстве после удаления защитника Конрада Лаймера.

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Австрии сыграет в группе J с командами Аргентины, Алжира и Иордании. Сборной Туниса предстоит встретиться в группе F с командами Нидерландов, Японии и Швеции.