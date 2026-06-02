Сборная Австрии обыграла команду Туниса в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
00:15 02.06.2026
Сборная Австрии обыграла команду Туниса в товарищеском матче

Сборная Австрии в меньшинстве обыграла Тунис в товарищеском матче перед ЧМ

  • Сборная Австрии по футболу обыграла команду Туниса в товарищеском матче со счетом 1:0.
  • С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира, где сборная Австрии сыграет в группе J с командами Аргентины, Алжира и Иордании.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная Австрии по футболу обыграла команду Туниса в товарищеском матче, который прошел в Вене.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Марсель Забитцер (63-я минута). С 37-й минуты австрийцы играли в меньшинстве после удаления защитника Конрада Лаймера.
Австрия
1 : 0
Тунис
63‎’‎ • Марсель Забитцер
(Стефан Пош)
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Австрии сыграет в группе J с командами Аргентины, Алжира и Иордании. Сборной Туниса предстоит встретиться в группе F с командами Нидерландов, Японии и Швеции.
