Сборная Австрии обыграла команду Туниса в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Австрии по футболу обыграла команду Туниса в товарищеском матче со счетом 1:0.
- С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира, где сборная Австрии сыграет в группе J с командами Аргентины, Алжира и Иордании.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная Австрии по футболу обыграла команду Туниса в товарищеском матче, который прошел в Вене.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Марсель Забитцер (63-я минута). С 37-й минуты австрийцы играли в меньшинстве после удаления защитника Конрада Лаймера.
Товарищеские матчи
01 июня 2026 • начало в 21:45
Завершен
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Австрии сыграет в группе J с командами Аргентины, Алжира и Иордании. Сборной Туниса предстоит встретиться в группе F с командами Нидерландов, Японии и Швеции.