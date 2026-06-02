Британский авианосец отправился на ремонт после учений НАТО

"Авианосец королевского флота Prince of Wales отправлен в норвежский (город - ред.) Ставангер на несколько дней, пока инженеры разбираются с технической поломкой, которая, скорее всего, приведет к отмене визита этого корабля в Копенгаген", - говорится в сообщении.