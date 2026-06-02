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Британский авианосец отправился на ремонт после учений НАТО - РИА Новости, 02.06.2026
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04:34 02.06.2026 (обновлено: 04:39 02.06.2026)
Британский авианосец отправился на ремонт после учений НАТО

Британский авианосец Prince of Wales отправился на ремонт после учений НАТО

CC BY 2.0 / Rab Lawrence/Posrtsmouth Naval Docks / HMS Prince of Wales & HMS Queen ElizabethБританский авианосец HMS Prince of Wales
Британский авианосец HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY 2.0 / Rab Lawrence/Posrtsmouth Naval Docks / HMS Prince of Wales & HMS Queen Elizabeth
Британский авианосец HMS Prince of Wales. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авианосец ВМФ Великобритании Prince of Wales отправился на ремонт в норвежский порт после участия в учениях НАТО Dynamic Mongoose 2026.
  • Учения НАТО Dynamic Mongoose-2026 проходили с 18 по 29 мая для отработки задач противолодочной обороны.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Авианосец ВМФ Великобритании Prince of Wales был вынужден отправиться на ремонт в порт Норвегии после участия в учениях НАТО Dynamic Mongoose 26, сообщает портал Navy Lookout.
Крупнейшие в Северной Атлантике ежегодные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose-2026 ("Шустрый мангуст") прошли с 18 мая по 29 мая для отработки задач противолодочной обороны.
"Авианосец королевского флота Prince of Wales отправлен в норвежский (город - ред.) Ставангер на несколько дней, пока инженеры разбираются с технической поломкой, которая, скорее всего, приведет к отмене визита этого корабля в Копенгаген", - говорится в сообщении.
Портал напоминает, что ранее, 14-17 марта, во время стоянки авианосца в порту Ставангера министерство обороны Великобритании заявило об обнаружении небольшой технической проблемы у корабля. Отмечается, что после участия в десятидневных натовских учениях корабль оказался вынужден вернуться в порт, в этот раз для ремонта, который, как считается, займет больше времени, чем изначально планировалось.
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