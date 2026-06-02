Британский авианосец отправился на ремонт после учений НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авианосец ВМФ Великобритании Prince of Wales отправился на ремонт в норвежский порт после участия в учениях НАТО Dynamic Mongoose 2026.
- Учения НАТО Dynamic Mongoose-2026 проходили с 18 по 29 мая для отработки задач противолодочной обороны.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Авианосец ВМФ Великобритании Prince of Wales был вынужден отправиться на ремонт в порт Норвегии после участия в учениях НАТО Dynamic Mongoose 26, сообщает портал Navy Lookout.
Крупнейшие в Северной Атлантике ежегодные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose-2026 ("Шустрый мангуст") прошли с 18 мая по 29 мая для отработки задач противолодочной обороны.
"Авианосец королевского флота Prince of Wales отправлен в норвежский (город - ред.) Ставангер на несколько дней, пока инженеры разбираются с технической поломкой, которая, скорее всего, приведет к отмене визита этого корабля в Копенгаген", - говорится в сообщении.
Портал напоминает, что ранее, 14-17 марта, во время стоянки авианосца в порту Ставангера министерство обороны Великобритании заявило об обнаружении небольшой технической проблемы у корабля. Отмечается, что после участия в десятидневных натовских учениях корабль оказался вынужден вернуться в порт, в этот раз для ремонта, который, как считается, займет больше времени, чем изначально планировалось.
Воздушная техника НАТО провалила учения на Балтике
18 февраля, 15:44