Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока отечественных авиакомпаний

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские авиакомпании в январе-апреле перевезли 30,8 миллиона человек, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международные перевозки увеличились на 1,8%.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании в январе-апреле текущего года перевезли 30,8 миллиона человек, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Росавиация.

"За первые четыре месяца этого года отечественные авиакомпании перевезли 30,80 миллиона пассажиров, что сопоставимо с показателями такого же периода 2025 года (-1,2%)", - говорится в сообщении

Перевозки на внутренних рейсах в январе-апреле составили 22,61 миллиона пассажиров. Международные перевозки достигли 8,19 миллиона человек, увеличившись на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили в Росавиации . При этом наибольшее увеличение зафиксировано на рейсах между Россией и странами за пределами СНГ - на 3,7% (всего перевезено 5,34 миллиона человек).

Процент занятости кресел российских перевозчиков увеличился в январе-апреле на 1,2 процентного пункта, составив 89,5%. Показатель пассажирооборота также вырос - на 1,9%, до 83,95 миллиарда пассажиро-километров.