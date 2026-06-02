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Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока отечественных авиакомпаний - РИА Новости, 02.06.2026
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11:46 02.06.2026 (обновлено: 11:48 02.06.2026)
Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока отечественных авиакомпаний

Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в январе-апреле на 1,2%

CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские авиакомпании в январе-апреле перевезли 30,8 миллиона человек, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Международные перевозки увеличились на 1,8%.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании в январе-апреле текущего года перевезли 30,8 миллиона человек, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Росавиация.
"За первые четыре месяца этого года отечественные авиакомпании перевезли 30,80 миллиона пассажиров, что сопоставимо с показателями такого же периода 2025 года (-1,2%)", - говорится в сообщении.
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Перевозки на внутренних рейсах в январе-апреле составили 22,61 миллиона пассажиров. Международные перевозки достигли 8,19 миллиона человек, увеличившись на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили в Росавиации. При этом наибольшее увеличение зафиксировано на рейсах между Россией и странами за пределами СНГ - на 3,7% (всего перевезено 5,34 миллиона человек).
Процент занятости кресел российских перевозчиков увеличился в январе-апреле на 1,2 процентного пункта, составив 89,5%. Показатель пассажирооборота также вырос - на 1,9%, до 83,95 миллиарда пассажиро-километров.
"В целом результаты производственной деятельности сопоставимы с аналогичным периодом 2025-го, а по некоторым пунктам превосходят его, несмотря на сохраняющееся давление со стороны недружественных государств и временное "закрытие неба" на Ближнем Востоке", – прокомментировал заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Крупнейшим перевозчиком страны остался "Аэрофлот", указали в Росавиации. Также в пятерку лидеров вошли "Победа", S7 Airlines ("Сибирь"), "Россия" и "Уральские авиалинии".
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