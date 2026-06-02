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В ДНР при атаках украинских беспилотников погиб один человек - РИА Новости, 02.06.2026
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22:22 02.06.2026 (обновлено: 22:25 02.06.2026)
В ДНР при атаках украинских беспилотников погиб один человек

Пушилин: в ДНР при атаках украинских дронов погиб один человек, еще 6 пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один мирный житель ДНР погиб, еще шесть пострадали из-за атак ударных украинских БПЛА.
  • Среди пострадавших есть люди с ранениями средней степени тяжести и один тяжелораненый.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один мирный житель ДНР погиб и еще шесть пострадали во вторник из-за атак ударных украинских БПЛА, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Мирный житель Республики погиб и еще шесть пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. В Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге погиб водитель такси: мужчина 1970 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Он отметил, что на автодороге Донецк-Горловка пострадал мужчина, а в Углегорске городского округа Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина.
Кроме того, в Светлодарске городского округа Дебальцево ранения средней степени тяжести получили двое мужчина, а еще один в Никитовском районе Горловки. Кроме того, еще один мужчина тяжело ранен в Селидово Красноармейского муниципального округа.
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22 июня 2022, 17:18
 
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