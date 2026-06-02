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В прифронтовых районах выросло число атак ВСУ на машины скорой помощи - РИА Новости, 02.06.2026
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21:50 02.06.2026
В прифронтовых районах выросло число атак ВСУ на машины скорой помощи

Мирошник: число атак ВСУ на машины медиков в прифронтовых районах выросло на 40%

© Фото : Министерство здравоохранения Запорожской области/TelegramПоследствия атаки на машину скорой помощи
Последствия атаки на машину скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Запорожской области/Telegram
Последствия атаки на машину скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки ВСУ на машины скорой помощи в прифронтовых районах выросли на 40% по сравнению с 2025 годом.
  • За первые четыре месяца 2026 года зафиксированы удары по 24 автомобилям.
  • Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на машины скорой помощи в прифронтовых районах выросли на 40% по сравнению с 2025 годом, за первые четыре месяца этого года зафиксированы удары по 24 автомобилям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на встрече с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Луганске.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
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"Вдоль линии боевого соприкосновения с 1 января 2026 года 24 автомобиля скорой помощи были атакованы", - пояснил Мирошник.
Он уточнил, что это на 40% больше, чем в 2025 году.
Омбудсмен республики Анна Сорока, присутствовавшая на встрече, уточнила, что все машины скорой помощи обозначены соответствующими символами, однако ВСУ это игнорируют.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникАнна СорокаВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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