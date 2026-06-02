Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атаки ВСУ на машины скорой помощи в прифронтовых районах выросли на 40% по сравнению с 2025 годом.
- За первые четыре месяца 2026 года зафиксированы удары по 24 автомобилям.
- Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на машины скорой помощи в прифронтовых районах выросли на 40% по сравнению с 2025 годом, за первые четыре месяца этого года зафиксированы удары по 24 автомобилям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на встрече с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Луганске.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
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"Вдоль линии боевого соприкосновения с 1 января 2026 года 24 автомобиля скорой помощи были атакованы", - пояснил Мирошник.
Он уточнил, что это на 40% больше, чем в 2025 году.
Омбудсмен республики Анна Сорока, присутствовавшая на встрече, уточнила, что все машины скорой помощи обозначены соответствующими символами, однако ВСУ это игнорируют.