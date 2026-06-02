В прифронтовых районах выросло число атак ВСУ на машины скорой помощи

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на машины скорой помощи в прифронтовых районах выросли на 40% по сравнению с 2025 годом, за первые четыре месяца этого года зафиксированы удары по 24 автомобилям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на встрече с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Луганске.