Трое мужчин получили ранения после атаки ВСУ в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак БПЛА ВСУ в Беловском и Льговском районах Курской области трое мужчин получили ранения.
- Двое мужчин ранены в слободе Белой Беловского района, один из них в тяжелом состоянии.
- В селе Вышние Деревеньки Льговского района беспилотник атаковал гражданскую машину, пострадал 49-летний мужчина.
КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Трое мужчин получили ранения и травмы в результате атак БПЛА ВСУ в Беловском и Льговском районах Курской области, все будут госпитализированы в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Подлые удары нацистов не прекращаются. В результате атаки БПЛА в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин. У 36-летнего — проникающее слепое осколочное ранение живота, сквозное осколочное ранение правого бедра. Он в тяжёлом состоянии. У 54-летнего — слепое осколочное ранение живота", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"В селе Вышние Деревеньки Льговского района беспилотник атаковал гражданскую машину. Пострадал 49-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение лобной области. Все пострадавшие будут госпитализированы в Курскую областную больницу", - добавил глава региона.