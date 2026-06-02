Трое мужчин получили ранения после атаки ВСУ в Курской области

КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Трое мужчин получили ранения и травмы в результате атак БПЛА ВСУ в Беловском и Льговском районах Курской области, все будут госпитализированы в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.