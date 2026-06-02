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Трое мужчин получили ранения после атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.06.2026
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15:53 02.06.2026 (обновлено: 16:03 02.06.2026)
Трое мужчин получили ранения после атаки ВСУ в Курской области

Хинштейн: трое мужчин получили ранения после атаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак БПЛА ВСУ в Беловском и Льговском районах Курской области трое мужчин получили ранения.
  • Двое мужчин ранены в слободе Белой Беловского района, один из них в тяжелом состоянии.
  • В селе Вышние Деревеньки Льговского района беспилотник атаковал гражданскую машину, пострадал 49-летний мужчина.
КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Трое мужчин получили ранения и травмы в результате атак БПЛА ВСУ в Беловском и Льговском районах Курской области, все будут госпитализированы в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Подлые удары нацистов не прекращаются. В результате атаки БПЛА в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин. У 36-летнего — проникающее слепое осколочное ранение живота, сквозное осколочное ранение правого бедра. Он в тяжёлом состоянии. У 54-летнего — слепое осколочное ранение живота", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"В селе Вышние Деревеньки Льговского района беспилотник атаковал гражданскую машину. Пострадал 49-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение лобной области. Все пострадавшие будут госпитализированы в Курскую областную больницу", - добавил глава региона.
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