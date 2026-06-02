Асхабадзе завершил работу в "Факеле"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Асхабадзе покинет должность генерального директора воронежского «Факела» по истечении срока контракта.
- Контракт Асхабадзе с «Факелом» истекает 15 июня.
- Решение о прекращении работы в клубе принято по семейным и личным обстоятельствам.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роман Асхабадзе покинет должность генерального директора воронежского "Факела" по истечению срока контракта, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт 43-летнего Асхабадзе с "Факелом" истекает 15 июня. Функционер, занимавший должность генерального директора с июля 2019 года, покинет клуб по семейным и личным обстоятельствам.
"Сегодня я обратился к председателю совета по содействию в развитии АФК "Факел" Гусеву Александру Викторовичу с просьбой не рассматривать возможность продления моего контракта с клубом, который истекает 15 июня, на будущий сезон. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом. Мы с вами вместе написали яркие, новые страницы в истории любимого клуба. Лично для меня "Факел" и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моем сердце", - заявил Асхабадзе.
По итогам сезона Первой лиги "Факел", набрав 68 очков, занял второе место и вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).