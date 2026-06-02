Асхабадзе завершил работу в "Факеле"

"Сегодня я обратился к председателю совета по содействию в развитии АФК "Факел" Гусеву Александру Викторовичу с просьбой не рассматривать возможность продления моего контракта с клубом, который истекает 15 июня, на будущий сезон. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом. Мы с вами вместе написали яркие, новые страницы в истории любимого клуба. Лично для меня "Факел" и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моем сердце", - заявил Асхабадзе.