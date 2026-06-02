01:24 02.06.2026
Евродепутат назвал вопрос вступления Армении в ЕС теоретическим

Евродепутат Картхайзер: вступление Армении в ЕС до 2030 года маловероятно

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Фернан Картхайзер заявил, что вопрос вступления Армении в Евросоюз на данный момент остается скорее теоретическим.
  • По словам Картхайзера, географическое положение Армении и сложные отношения с одним из соседних государств вызывают вопросы относительно перспектив ее вступления в ЕС, а приоритет сейчас — страны-кандидаты с Балкан, Украина и Молдавия.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вопрос вступления Армении в Евросоюз на данный момент остается скорее теоретическим, а присоединение республики к ЕС до 2030 года маловероятно, заявил евродепутат Фернан Картхайзер.
"Хотя Армения пользуется большой симпатией в ЕС и официальные отношения продолжают углубляться, вопрос членства по-прежнему носит скорее теоретический характер", - сказал Картхайзер газете "Известия".
По его словам, географическое положение Армении и сложные отношения как минимум с одним из соседних государств вызывают множество вопросов относительно перспектив ее вступления в объединение.
Картхайзер добавил, что сейчас Евросоюз в первую очередь занимается вопросами стран-кандидатов с Балкан, а также Украины и Молдавии.
