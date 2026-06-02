Евродепутат назвал вопрос вступления Армении в ЕС теоретическим

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вопрос вступления Армении в Евросоюз на данный момент остается скорее теоретическим, а присоединение республики к ЕС до 2030 года маловероятно, заявил евродепутат Фернан Картхайзер.

"Хотя Армения пользуется большой симпатией в ЕС и официальные отношения продолжают углубляться, вопрос членства по-прежнему носит скорее теоретический характер", - сказал Картхайзер газете "Известия"

По его словам, географическое положение Армении и сложные отношения как минимум с одним из соседних государств вызывают множество вопросов относительно перспектив ее вступления в объединение.