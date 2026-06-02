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Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок - РИА Новости, 02.06.2026
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08:00 02.06.2026 (обновлено: 08:04 02.06.2026)

Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Вчера состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном, причем по инициативе российской стороны.
В последние дни многие обратили внимание на усиленное обсуждение евростремительного движения армянского руководства, промежуточной точкой которого являются парламентские выборы 7 июня. Почему промежуточной? Так считает сам господин Пашинян, заявивший, что после своего переизбрания инициирует принятие новой Конституции Армении.
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Нет никаких сомнений, что главным пунктом новой Конституции (в случае победы партии Пашиняна) станет старый добрый "неуклонный курс на вступление в ЕС", а соответствующие телодвижения ускорятся в разы.
В этой ситуации немного забавляет некое ясноглазое удивление, проскальзывающее во многих русскоязычных публикациях, хотя все ходы были обозначены давно и абсолютно конкретно. В частности, о своих европланах Пашинян заявлял еще в октябре 2023 года в Европарламенте: "Могу четко и уверенно констатировать. Республика Армения готова быть ближе к Европейскому союзу, насколько Евросоюз считает это возможным". Но если у кого и были сомнения, они должны были развеяться после принятия закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз" в марте 2025 года и заявления Пашиняна в январе этого года, где он назвал курс на вступление в ЕС "однозначным". Если же кто-то был глух и слеп, то жирнющую точку в этой совсем не таинственной истории поставил саммит Армения — ЕС от 5 мая сего года, где армянский премьер поручкался с Зеленским и заявил, что "мы будем рады и счастливы", если Армению примут в ЕС, и одновременно выдвинул совершенно дружескую по отношению к России инициативу по созданию "нового СНГ без России".
Нужно отметить, что российские официальные лица и структуры все это время настойчиво предупреждали руководство Армении о неизбежных последствиях, в том числе экономических, но на той стороне свято верили, что труд и дружба народов все перетрут. Тот же Пашинян заявил, что "власти страны не опасаются возможного роста цен на сырье в случае ухудшения отношений с Россией".
На этой жизнеутверждающей ноте со стороны России пошли бодрящие новости.
Двадцать восьмого мая Минэнерго России отправило властям Армении письмо с предупреждением о возможном разрыве соглашения о беспошлинных поставках газа и нефтепродуктов.
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В этот же день разразилась эпидемия мушки-плодожорки — и Россельхознадзор ввел с 30 мая ограничение на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. С 2 июня ограничивается ввоз винограда, черешни, абрикосов, слив, персиков и вишни. Мухи быстро добрались и до рыбы: теперь запрещается импорт армянской живой рыбы и рыбопродукции ("до урегулирования сложившейся ситуации"). Ранее — видимо, тоже из-за мух — были заблокированы продажи в России некоторых видов минеральной воды и алкогольной продукции.
Двадцать девятого мая по результатам встречи в узком составе лидеры России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана призвали Армению провести "в возможно короткие сроки" референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС, потому что "действия Армении, направленные на вступление в ЕС, создают риски для экономической безопасности государств — членов ЕАЭС". Как отметил помощник президента России Ушаков, "двигаться в сторону ЕС — суверенное право Армении, но она не должна делать это за счет финансов стран ЕАЭС".
Этим же днем президент России Владимир Путин расставил все по полочкам. Во-первых, "все, что хорошо для армян, — приемлемо и хорошо для России". Вы все посчитали? Внимательно посчитали и циферки прикинули? Ну и молодцы. Во-вторых — "совместить стандарты ЕС и ЕАЭС невозможно, поэтому мы будем вынуждены свернуть всю нашу работу с Арменией в сфере экономики". Чтобы вам было хорошо, а нам плохо — так не будет. А будет так, как хорошо нам, а вам — как вы выбрали сами. Например, по словам российского лидера, Армения в случае выхода из ЕАЭС потеряет 14 процентов ВВП, а о всех преференциях, дешевых энергоносителях, безвизе и работе без патентов в России придется забыть.
Но главное — "кризис на Украине начался ситуации, схожей с той, которая сейчас происходит с Арменией".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
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Эта ремарка очень важна, потому что она прямым образом отсылает к "Стратегической повестке партнерства Армении и Евросоюза", которая была подписана 2 декабря прошлого года в Брюсселе по итогам заседания Совета партнерства Армения — ЕС в Брюсселе.
Так вот: одним из главных пунктов повестки стала фиксация совместных планов по "укреплению устойчивости, безопасности и стабильности Армении", в том числе через Европейский фонд мира.
Для справки: Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) с 2022 года является основным общеевропейским механизмом финансирования поставок вооружений и военной поддержки Киеву.
Не услышав внятного ответа, российский президент все же сделал последний гуманитарный жест: вчера, в день рождения армянского премьера, он позвонил ему с искренним поздравлением и на прощание напомнил о предложении лидеров ЕАЭС определиться, так как мухи-плодожорки уже рвутся с поводков.
В итоге после некоторой паузы Пашинян записал видеообращение, где сообщил, что "трансформация отношений с Россией будет неизбежной".
Определились, ну вот и ладушки.
Ждите трансформаторов, в ЕС пригодятся.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
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АналитикаАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинЕвросоюзЕвразийский экономический союзЕвропарламент
 
 
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