Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинцы начали издавать журнал об отношениях с Россией, который будет рассказывать о культурных, научных и исторических связях двух стран.
- Первый номер журнала под названием «На Юг» вышел 1 июня — в первый день Недели народной дипломатии, которую проводит Русский дом в Буэнос-Айресе.
- Журнал будет выходить каждые три месяца и обсуждать развитие отношений России и Аргентины в различных сферах, включая инновации, телекоммуникации и космос.
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Аргентинцы начали издавать журнал об отношениях с Россией, который будет рассказывать о культурных, научных и исторических связях двух стран, сообщила РИА Новости глава Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн.
Россия готова развивать отношения с Аргентиной, заявили в МИД
27 февраля, 15:17
Оюн отметила, что члены редакторского коллектива изучают русский язык в стенах Русского дома, оттачивают свои знания в разговорном клубе, интересуются и изучают историю и культуру России.
"Особенно приятно, что журнал вышел 1 июня - в первый день Недели народной дипломатии, которую проводит Русский дом в Буэнос-Айресе. Уверена, что такие творческие проекты, как этот журнал, помогут нам не только укрепить наше сотрудничество, но и лучше понять друг друга", - отметила Оюн.
В первом номере журнала, который есть в распоряжении РИА Новости, обсуждается развитие отношений России и Аргентины в сфере инноваций, телекоммуникаций, космоса.
Директор журнала Даниэль Сьерра сообщил РИА Новости, что издание будет выходить каждые три месяца.