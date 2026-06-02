Аргентинцы начали издавать журнал об отношениях с Россией
02:33 02.06.2026
Аргентинцы начали издавать журнал об отношениях с Россией

© AP Photo / Natacha Pisarenko. Вид на Буэнос-Айрес
  • Аргентинцы начали издавать журнал об отношениях с Россией, который будет рассказывать о культурных, научных и исторических связях двух стран.
  • Первый номер журнала под названием «На Юг» вышел 1 июня — в первый день Недели народной дипломатии, которую проводит Русский дом в Буэнос-Айресе.
  • Журнал будет выходить каждые три месяца и обсуждать развитие отношений России и Аргентины в различных сферах, включая инновации, телекоммуникации и космос.
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Аргентинцы начали издавать журнал об отношениях с Россией, который будет рассказывать о культурных, научных и исторических связях двух стран, сообщила РИА Новости глава Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн.
"Сегодня появился первый номер журнала, он создан людьми, влюбленными в Россию. Мне особенно нравится выбор названия журнала - "На Юг", в нем зашифрована и сама Аргентина, и все самые главные тренды мировой политики", - сказала она.
Оюн отметила, что члены редакторского коллектива изучают русский язык в стенах Русского дома, оттачивают свои знания в разговорном клубе, интересуются и изучают историю и культуру России.
"Особенно приятно, что журнал вышел 1 июня - в первый день Недели народной дипломатии, которую проводит Русский дом в Буэнос-Айресе. Уверена, что такие творческие проекты, как этот журнал, помогут нам не только укрепить наше сотрудничество, но и лучше понять друг друга", - отметила Оюн.
В первом номере журнала, который есть в распоряжении РИА Новости, обсуждается развитие отношений России и Аргентины в сфере инноваций, телекоммуникаций, космоса.
Директор журнала Даниэль Сьерра сообщил РИА Новости, что издание будет выходить каждые три месяца.
