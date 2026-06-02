У Арашукова есть Telegram-канал с описанием жизни в колонии, заявил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ У бывшего сенатора Рауфа Арашукова есть свой Telegram-канал, где он описывает свою жизнь в колонии "Черный дельфин".

По словам адвоката, канал ведется не руками Арашукова, а кто-то другой заполняет его по поручению бывшего сенатора.

УФА, 2 июн - РИА Новости. Свой Telegram-канал есть у бывшего сенатора Рауфа Арашукова с описанием его жизни в колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненный срок за организацию убийств, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Трубников.

"У Арашукова есть свой Telegram-канал, где он описывает в том числе ситуацию со своей работой в колонии. У него более 500 подписчиков", - сказал агентству Трубников.

Адвокат отметил, что "канал ведется не его руками".

"Кто-то за него заполняет, по его словам", - пояснил собеседник.

Последний пост в Telegram-канале Арашукова посвящен его трудоустройству в колонии. Заключенный сообщает, что работает в швейном отделе с сокамерником, который тоже не умеет шить. Из поста следует, что Арашукову дали книгу по обучению швейному делу, но он требует у руководства ИК-6 не только теорию, но и практику.

Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль . Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур " Газпрома " на юге России более 4,4 миллиарда рублей.