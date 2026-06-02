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У Арашукова есть Telegram-канал с описанием жизни в колонии, заявил адвокат - РИА Новости, 02.06.2026
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21:55 02.06.2026
У Арашукова есть Telegram-канал с описанием жизни в колонии, заявил адвокат

Трубников: у Арашукова есть Telegram-канал с описанием его жизни в колонии

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкЭкс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области
Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии Черный дельфин в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / ФСБ России
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Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У бывшего сенатора Рауфа Арашукова есть свой Telegram-канал, где он описывает свою жизнь в колонии "Черный дельфин".
  • По словам адвоката, канал ведется не руками Арашукова, а кто-то другой заполняет его по поручению бывшего сенатора.
УФА, 2 июн - РИА Новости. Свой Telegram-канал есть у бывшего сенатора Рауфа Арашукова с описанием его жизни в колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненный срок за организацию убийств, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Трубников.
Арашукова есть свой Telegram-канал, где он описывает в том числе ситуацию со своей работой в колонии. У него более 500 подписчиков", - сказал агентству Трубников.
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Адвокат отметил, что "канал ведется не его руками".
"Кто-то за него заполняет, по его словам", - пояснил собеседник.
Последний пост в Telegram-канале Арашукова посвящен его трудоустройству в колонии. Заключенный сообщает, что работает в швейном отделе с сокамерником, который тоже не умеет шить. Из поста следует, что Арашукову дали книгу по обучению швейному делу, но он требует у руководства ИК-6 не только теорию, но и практику.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Рауфа Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику УФСИН региона 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии.
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РоссияОренбургРауф АрашуковРаульГазпром
 
 
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