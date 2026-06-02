Экс-сенатор Арашуков начал шить спецовки в колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший сенатор Рауф Арашуков вышел на работу в швейный цех в колонии "Черный дельфин".
- Он шьет спецодежду, хотя просил другой тип работы.
УФА, 2 июн – РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненное наказание, вышел на работу в швейный цех, где производят спецодежду, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Трубников.
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"Арашуков вышел на работу в швейный цех, он просил другого типа работу, но ему дали такое. Сейчас он шьет спецодежду", - рассказал Трубников.
По его словам, Арашуков стал работать швеей около недели назад, "но дело в том, что он не умеет шить".
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"Ему выдали какие-то книжки для самообучения, сейчас он пытается это сделать", - пояснил собеседник агентства, добавив, что не знает, какой оклад положен экс-сенатору на производстве.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Рауфа Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику УФСИН региона 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии.