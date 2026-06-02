Суд отказал экс-сенатору Арашукову в переводе в колонию к отцу

"Рауф Арашуков просил перевести его в колонию в Торбеево для нахождения вместе с отцом, но суд ответил отказом", - сказал собеседник агентства.

Как указывалось в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, посредник положил деньги в тайник возле зоны отдыха "Дубки". Бывший сенатор при этом заявлял, что у посредника имеется достаточно денег для закладки в тайник, чтобы выполнять его" хотелки", в том числе собирать "отборного качества элитные товары" и передавать ему в колонию, а также устраивать внеплановые свидания с родственниками.