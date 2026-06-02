Суд отказал экс-сенатору Арашукову в переводе в колонию к отцу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд отказал Рауфу Арашукову в переводе в колонию в Торбеево.
- Рауф Арашуков отбывает пожизненный срок в ИК «Черный дельфин» за организацию двух убийств.
- Его отец Рауль Арашуков осужден пожизненно за организацию преступного сообщества и хищение у структур «Газпрома» более 4,4 миллиарда рублей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Суд отказался переводить осужденного пожизненно бывшего сенатора Рауфа Арашукова в колонию в Торбеево, где отбывает аналогичное наказание его отец Рауль Арашуков, сообщил РИА Новости источник, осведомленный о ходе дела.
Арашуков просил перевести его из оренбургской колонии "Черный дельфин" в колонию особого режима ИК-6 в Мордовии, известную как "Торбеевский централ". Аналогичное наказание там отбывает его отец Рауль Арашуков. Свое прошение о переводе Арашуков-младший подавал во время рассмотрения апелляции на приговор по делу о даче взятки сотруднику колонии.
"Рауф Арашуков просил перевести его в колонию в Торбеево для нахождения вместе с отцом, но суд ответил отказом", - сказал собеседник агентства.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику УФСИН региона 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии.
Как указывалось в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, посредник положил деньги в тайник возле зоны отдыха "Дубки". Бывший сенатор при этом заявлял, что у посредника имеется достаточно денег для закладки в тайник, чтобы выполнять его" хотелки", в том числе собирать "отборного качества элитные товары" и передавать ему в колонию, а также устраивать внеплановые свидания с родственниками.