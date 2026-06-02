Анохин: в Смоленской области уделяют внимание социнфраструктуре

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Смоленской области уделяют особое внимание развитию социальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

« "Будущее городов и поселков формируем вместе с жителями. Мы заботимся о том, чтобы молодые люди видели перспективы для себя в Смоленской области , создавали здесь семьи и воспитывали детей. Поэтому особое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры", – сказал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

В течение двух месяцев в регионе проходили форумы " Единой России " "Есть результат!". Жители, главы округов, депутаты, участники СВО, волонтеры обсуждали итоги Народной программы партии и вносили предложения по ее дальнейшей реализации. Во вторник на областном форуме в Смоленском драматическом театре имени Грибоедова подвели итоги этой работы.

Так, в регионе действует 58 бессрочных мер поддержки бойцов спецоперации. Дети участников СВО получают бесплатное горячее питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, посещают детские сады, кружки и секции. Власти помогают ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни вместе с региональным филиалом фонда "Защитники Отечества" и отделением "Комитета семей воинов Отечества". Также реализуется образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск".

В сфере здравоохранения за последние пять лет значительно укрепили инфраструктуру, подчеркнул Анохин. Построили поликлинику в микрорайоне Королевка и онкологический диспансер в Смоленске , капитально отремонтировали 249 медицинских учреждений, установили 100 фельдшерско-акушерских пунктов, приобрели более 6 тысяч единиц оборудования и свыше 150 единиц автотранспорта.

"Системно работаем над привлечением медицинских кадров и поддерживаем молодых профессионалов", – заверил Анохин.

В сфере образования за время реализации программы построили детский сад и две школы в Смоленске. Продолжается строительство образовательного центра " Феникс " в Печерске Смоленского муниципального округа и детских садов в микрорайонах Миловидово и Краснинское шоссе. В системе среднего профессионального образования созданы пять кластеров по программе "Профессионалитет". Для студентов действуют ежемесячные выплаты целевикам и субсидии на обучение по педагогическим специальностям.

В регионе проживает более 85 тысяч семей с детьми, из них свыше 8 тысяч – многодетные. Там реализуется комплексная программа повышения рождаемости, которая включает 68 мероприятий и 28 мер социальной поддержки. Власти поддерживают студенческие, молодые, многодетные семьи, предоставляя выплаты, компенсации, помогают с жильем и обучением детей.