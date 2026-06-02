Рейтинг@Mail.ru
"Амур" расторг контракт с главной звездой клуба Гальченюком - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:54 02.06.2026 (обновлено: 14:59 02.06.2026)
"Амур" расторг контракт с главной звездой клуба Гальченюком

"Амур" расторг контракт с Гальченюком и подписал Дергачева

© Фото : Пресс-служба ХК "Амур"Александр Гальченюк
Александр Гальченюк - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Амур"
Александр Гальченюк. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хабаровский "Амур" расторг контракт с американским нападающим Александром Гальченюком.
  • Клуб также подписал соглашение с российским форвардом Александром Дергачевым.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Хабаровский "Амур" расторг контракт с американским нападающим Александром Гальченюком и подписал соглашение с российским форвардом Александром Дергачевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне Гальченюк провел 52 матча и набрал 30 (13 голов + 17 передач) очков.
Гальченюку 32 года. Он выступал за "Амур" с сезона-2024/25 и провел за клуб 111 игр, набрав 68 (33+35) очков при общем показателе полезности "- 21". Ранее в КХЛ форвард играл за петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гальченюк в разное время представлял клубы "Колорадо Эвеланш", "Аризона Койотис", "Торонто Мейпл Лифс", "Оттава Сенаторз", "Миннесота Уайлд", "Питтсбург Пингвинз" и "Монреаль Канадиенс", который выбрал его под общим третьим номером на драфте лиги 2012 года.
Контракт с 29-летним Дергачевым рассчитан на один год. Ранее в КХЛ он выступал за нижнекамский "Нефтехимик", омский "Авангард", подмосковный "Витязь", петербургский СКА и московский "Спартак". В 2017 году вместе с петербуржцами двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира выиграл Кубок Гагарина. Всего на его счету в лиге 471 матч с учетом плей-офф и 134 (60+74) результативных действия.
Ранее во вторник в результате обмена с "Сочи" состав команды пополнил защитник Василий Мачулин. В обратном направлении отправились вратарь Дамир Шаймарданов и нападающий Кирилл Слепец.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Тюкавин призвал Овечкина продлить контракт с "Вашингтоном"
Вчера, 13:24
 
ХоккейСпортАлександр ДергачёвСКА (Санкт-Петербург)АмурКолорадо ЭвеланшКирилл СлепецКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    С. Кырстя
    66
    03
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    УНИКС
    91
    63
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Бельгия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Румыния
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Мадагаскар
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    Ж. Фонсека
    667
    436
  • Футбол
    Завершен
    Уэльс
    Гана
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала