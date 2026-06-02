02:55 02.06.2026
Альпинист рассказал о предстоящей эвакуации тела Наговицыной

Центральный Тянь-Шань. Пик Победы. Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 июн - РИА Новости. Эвакуацию тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной предстоит проводить в максимально тяжелых и диких условиях, нужно закладывать огромный запас сил и ресурсов, а также выждать "погодное окно", рассказал РИА Новости инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов.
"Спускать человека с горы, живого или мертвого, это всегда очень тяжелый труд, который требует большого количества людей, которые в этом участвуют. Меньше четырех человек на подобного рода мероприятия никто никогда не выходит, и здесь всегда нужно очень адекватно оценивать риски и возможные последствия вот этой тяжелой работы", - рассказал Борисов, который сам поднимался на многие вершины и организует восхождения различной сложности.
Инструктор отметил, что пик Победы - это очень тяжелая гора, северный семитысячник - очень холодный и очень трудный.
"Если сравнивать пик Победы с большими Гималайскими горами, то здесь добавляется своеобразная дикость этой горы. Например, в Непале, даже на самых высоких в мире горах в сезон маршрут достаточно неплохо проработан, там есть перила, есть пробитая тропа, и в принципе людей достаточно много", - подчеркнул Борисов.
На пике Победы ситуация, по его словам, другая.
"На пике Победы же эвакуация тела будет в максимально тяжелых и диких условиях, нужно поджидать погодное окно, закладывать огромный запас сил и ресурсов", - добавил он.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. В мае в МЧС Киргизии заявили, что в случае проведения спасательной операции многое будет зависеть от погоды, но риски пострадать при попытке вернуть родным тело россиянки для спасателей будут достаточно высоки.
