Альпинист рассказал о предстоящей эвакуации тела Наговицыной

БАРНАУЛ, 2 июн - РИА Новости. Эвакуацию тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной предстоит проводить в максимально тяжелых и диких условиях, нужно закладывать огромный запас сил и ресурсов, а также выждать "погодное окно", рассказал РИА Новости инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов.

"Спускать человека с горы, живого или мертвого, это всегда очень тяжелый труд, который требует большого количества людей, которые в этом участвуют. Меньше четырех человек на подобного рода мероприятия никто никогда не выходит, и здесь всегда нужно очень адекватно оценивать риски и возможные последствия вот этой тяжелой работы", - рассказал Борисов, который сам поднимался на многие вершины и организует восхождения различной сложности.

Инструктор отметил, что пик Победы - это очень тяжелая гора, северный семитысячник - очень холодный и очень трудный.

"Если сравнивать пик Победы с большими Гималайскими горами, то здесь добавляется своеобразная дикость этой горы. Например, в Непале , даже на самых высоких в мире горах в сезон маршрут достаточно неплохо проработан, там есть перила, есть пробитая тропа, и в принципе людей достаточно много", - подчеркнул Борисов.

На пике Победы ситуация, по его словам, другая.

"На пике Победы же эвакуация тела будет в максимально тяжелых и диких условиях, нужно поджидать погодное окно, закладывать огромный запас сил и ресурсов", - добавил он.