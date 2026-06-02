Врач рассказала, как отличить аллергию от других заболеваний

Краткий пересказ от РИА ИИ Аллергия развивается даже от незначительной дозы аллергена, в отличие от других состояний, таких как пищевая непереносимость.

Для истинной аллергии характерны повторяемость реакции и улучшение состояния при исключении аллергена из рациона.

Пищевая непереносимость часто связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и эндокринными нарушениями.

ВОЛГОГРАД, 2 июн — РИА Новости. Аллергия, в отличие от аллергоподобных реакций, развивается даже от незначительной дозы аллергена, тогда как при других состояниях, таких как пищевая непереносимость, симптомы нарастают в зависимости от дозы попавшего в организм вещества, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор, доктор медицинских наук Элеонора Белан.

"Очень важным признаком истинной аллергии является развитие реакции от незначительной дозы аллергена, повторяемость реакции и эффект от исключения виновного продукта из рациона. Если же есть дозозависимость: чем больше съел, тем больше высыпаний, эпизодичность проявлений, то это не аллергия, а другие состояния или заболевания, например, пищевая непереносимость", — пояснила Белан.