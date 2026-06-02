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Врач рассказала, как отличить аллергию от других заболеваний - РИА Новости, 02.06.2026
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04:29 02.06.2026 (обновлено: 11:24 02.06.2026)
Врач рассказала, как отличить аллергию от других заболеваний

РИА Новости: аллергия развивается даже от незначительной дозы аллергена

© Depositphotos.com / WavebreakmediaДевушка с носовым платком
Девушка с носовым платком - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Девушка с носовым платком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аллергия развивается даже от незначительной дозы аллергена, в отличие от других состояний, таких как пищевая непереносимость.
  • Для истинной аллергии характерны повторяемость реакции и улучшение состояния при исключении аллергена из рациона.
  • Пищевая непереносимость часто связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и эндокринными нарушениями.
ВОЛГОГРАД, 2 июн — РИА Новости. Аллергия, в отличие от аллергоподобных реакций, развивается даже от незначительной дозы аллергена, тогда как при других состояниях, таких как пищевая непереносимость, симптомы нарастают в зависимости от дозы попавшего в организм вещества, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор, доктор медицинских наук Элеонора Белан.
"Очень важным признаком истинной аллергии является развитие реакции от незначительной дозы аллергена, повторяемость реакции и эффект от исключения виновного продукта из рациона. Если же есть дозозависимость: чем больше съел, тем больше высыпаний, эпизодичность проявлений, то это не аллергия, а другие состояния или заболевания, например, пищевая непереносимость", — пояснила Белан.
Врач отмечает, что пищевая непереносимость, которая может давать аллергоподобные симптомы, часто связана с имеющимися у пациента заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени, а также эндокринными нарушениями. Очень часто пациенты с проявлениями аллергии не обращаются за медицинской помощью, а просто исключают продукт, с которым связаны неприятные симптомы, и они проходят, но для уточнения диагноза необходимо обратиться к специалисту, сказала врач.
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