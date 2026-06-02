К поиску пропавшего в горах Крыма студента привлекли дроны и кинологов

"Определен примерный квадрат местности, где мог находиться Александр. Зона поиска локализована. Также по камерам видеонаблюдения установлено, во что он был одет последний раз. Для его поиска в горах были задействованы поисковые дроны и кинологи из Севастополя", - сказала Ахтемова.