Рейтинг@Mail.ru
К поиску пропавшего в горах Крыма студента привлекли дроны и кинологов - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 02.06.2026
К поиску пропавшего в горах Крыма студента привлекли дроны и кинологов

Ахтемова: к поиску пропавшего в горах Крыма студента привлекли дроны и кинологов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри.
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поисковые дроны и кинологи из Севастополя задействованы в поисках пропавшего в горах на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова.
  • Примерный квадрат местности, где мог находиться Александр Скрипников, определен, зона поиска локализована.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Поисковые дроны и кинологов привлекли к поиску пропавшего в горах на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова.
Ранее сообщалось, что Скрипников пропал 25 мая. Его уже неделю ищут в горах. Работу осложняет непростой рельеф местности.
Национальный парк Красноярские Столбы - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Потерявшихся в нацпарке "Красноярские Столбы" детей нашли
1 июня, 12:39
"Определен примерный квадрат местности, где мог находиться Александр. Зона поиска локализована. Также по камерам видеонаблюдения установлено, во что он был одет последний раз. Для его поиска в горах были задействованы поисковые дроны и кинологи из Севастополя", - сказала Ахтемова.
По ее словам, поиски ведутся совместно с полицией и МЧС.
Поиски пропавшего ребенка - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Новосибирской области с помощью ИИ нашли 170 пропавших детей
Вчера, 06:08
 
ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала