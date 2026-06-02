К поиску пропавшего в горах Крыма студента привлекли дроны и кинологов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поисковые дроны и кинологи из Севастополя задействованы в поисках пропавшего в горах на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова.
- Примерный квадрат местности, где мог находиться Александр Скрипников, определен, зона поиска локализована.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Поисковые дроны и кинологов привлекли к поиску пропавшего в горах на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова.
Ранее сообщалось, что Скрипников пропал 25 мая. Его уже неделю ищут в горах. Работу осложняет непростой рельеф местности.
"Определен примерный квадрат местности, где мог находиться Александр. Зона поиска локализована. Также по камерам видеонаблюдения установлено, во что он был одет последний раз. Для его поиска в горах были задействованы поисковые дроны и кинологи из Севастополя", - сказала Ахтемова.
По ее словам, поиски ведутся совместно с полицией и МЧС.