Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Среди российских путешественников вырос спрос на агротуризм.
- Среди перспективных направлений — Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край и регионы Поволжья.
- Дальний Восток демонстрирует самые высокие темпы роста туристического интереса благодаря экологическому, этническому и событийному туризму, а также развитию инфраструктуры.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Одним из самых заметных трендов во внутреннем туризме стал рост спроса среди российских путешественников на агротуризм, заявила РИА Новости в преддверии ПМЭФ руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.
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"Одним из самых заметных трендов становится рост сельского, или агротуризма. Такие поездки особенно востребованы у семей с детьми", - рассказала Худякова о трендах во внутреннем туризме.
По ее словам, путешественники хотят пожить на ферме, поучаствовать в сборе урожая, познакомиться с производством локальных продуктов, научиться делать сыр, а также увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство.
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"Среди перспективных направлений для агротуризма – Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край и регионы Поволжья", - добавила она.
Помимо этого меняется и география путешествий, подчеркнула Худякова. Центральный федеральный округ остается крупнейшим туристическим центром страны и удерживает около 35% общероссийского турпотока. Следом идут Южный и Северо-Западный федеральные округа.
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"При этом самые высокие темпы роста демонстрирует Дальний Восток: интерес к региону поддерживают экологический, этнический и событийный туризм, а также развитие инфраструктуры", - добавила Худякова.
Также она отметила, что маршрут "Золотого кольца" становится более гибким и современным. Так, туристы совмещают исторические маршруты с ремесленными мастерскими, дегустациями локальных продуктов, проживанием в исторических отелях и глэмпингах.
Петербургский международный экономический форум пройдет 3-6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.