Рейтинг@Mail.ru
Афганистан на ПМЭФ представит председатель олимпийского комитета страны - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
07:16 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
Афганистан на ПМЭФ представит председатель олимпийского комитета страны

РИА Новости: делегация с главой олимпийского комитета Афганистана посетит ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Подготовка к ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Подготовка к ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Афганская делегация посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) под руководством председателя олимпийского комитета и управления по физической культуре и спорту страны Ахмадуллы Васика.
  • ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Афганская делегация посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году под руководством председателя олимпийского комитета и управления по физической культуре и спорта страны Ахамдуллы Васика, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин.
«
"На ПМЭФ афганская делегация будет возглавлена председателем олимпийского комитета и управления по физической культуре и спорта Афганистана Ахмадуллы Васика. Также будут присутствовать представители афганского посольства в Москве", - сказал Хабибуллин.
Собеседник агентства отметил, что пока неизвестно будут ли присутствовать глава минпромторга или министр экономики страны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Здание Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Депутат бундестага Фронмайер подтвердил получение приглашения на ПМЭФ
13 мая, 20:44
 
ПМЭФ-2026Кабул (город)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала