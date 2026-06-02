Афганистан на ПМЭФ представит председатель олимпийского комитета страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Афганская делегация посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) под руководством председателя олимпийского комитета и управления по физической культуре и спорту страны Ахмадуллы Васика.
- ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Афганская делегация посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году под руководством председателя олимпийского комитета и управления по физической культуре и спорта страны Ахамдуллы Васика, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин.
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"На ПМЭФ афганская делегация будет возглавлена председателем олимпийского комитета и управления по физической культуре и спорта Афганистана Ахмадуллы Васика. Также будут присутствовать представители афганского посольства в Москве", - сказал Хабибуллин.
Собеседник агентства отметил, что пока неизвестно будут ли присутствовать глава минпромторга или министр экономики страны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.