В Приморье арестовали мужчину по подозрению в изнасиловании пяти девочек

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Житель Артема Приморского края арестован по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
По версии следствия, с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемый частном доме в Артеме неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девочек в возрасте 11 лет.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Артема. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сказала Римская.
Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"Фигурант задержан. По ходатайству следователя СКР судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются новые эпизоды преступной деятельности и обстоятельства совершенного преступления", - добавила Римская.