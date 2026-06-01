В Приморье арестовали мужчину по подозрению в изнасиловании пяти девочек

Подозреваемый заключен под стражу, следствие устанавливает новые эпизоды и обстоятельства преступления.

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Житель Артема Приморского края арестован по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

По версии следствия, с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемый частном доме в Артеме неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девочек в возрасте 11 лет.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Артема. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сказала Римская.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".