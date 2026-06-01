Туристка вернулась из отпуска с 55 чемоданами и шокировала пограничников
18:07 01.06.2026 (обновлено: 18:41 01.06.2026)
Туристка вернулась из отпуска с 55 чемоданами и шокировала пограничников

Bild: туристка из Швейцарии привезла из отпуска в Германии 55 чемоданов вещей

© Фото : соцсети Федерального ведомства по вопросам таможенной и пограничной безопасности Швейцарии
© Фото : соцсети Федерального ведомства по вопросам таможенной и пограничной безопасности Швейцарии
Чемоданы жительницы Швейцарии на пограничном контроле
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У женщины на немецко-швейцарском пограничном пункте обнаружили 55 чемоданов, что шокировало сотрудников пограничной службы, пишет Bild.
  • Представитель Федерального управления таможенной и пограничной безопасности сообщил, что в багаже находились личные вещи путешественницы, и проверка не вызвала возражений.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Жительница Швейцарии вернулась из отпуска в Германии с 55 чемоданами и сбила с толку сотрудников пограничной службы, пишет Bild.
"Таможенники подсчитали: у женщины с собой 55 чемоданов! Каждый из них проходит рентгеновский контроль. Результат: все в порядке, у туристки в багаже нет ничего, что нельзя было бы ввозить в Швейцарию", — говорится в публикации.
Инцидент произошел 31 мая возле коммуны Тайнген на немецко-швейцарском пограничном пункте, когда были остановлены автомобиль и фургон. Представитель Федерального управления таможенной и пограничной безопасности сообщил, что в багаже находились личные вещи путешественницы, и проверка не вызвала возражений.
Отмечается, что перевозить через границу такое количество вещей не запрещено. Любой житель Швейцарии может сделать это без пошлины, если багаж был с собой при выезде из страны.
