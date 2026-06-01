Рейтинг@Mail.ru
"За ним придут". На Западе сделали резкое заявление о свержении Зеленского - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 01.06.2026
"За ним придут". На Западе сделали резкое заявление о свержении Зеленского

Христофору: Зеленского ждет бунт, если он не будет поддерживать радикалов

© REUTERS / Christine OlssonВладимир Зеленский во время визита в Швецию
Владимир Зеленский во время визита в Швецию - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© REUTERS / Christine Olsson
Владимир Зеленский во время визита в Швецию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Алекс Христофору отметил, что у Зеленского нет выбора, кроме как поддерживать радикалов на Украине, иначе они могут совершить нападение на него.
  • По мнению аналитика, глава киевского режима не может допустить, что неонацисты подняли бунт против него.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет бунт, если он прекратит поддержку украинских неонацистов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
Зеленского, честно говоря, нет выбора. Если он не согласится на эти похороны, если он не воздаст славу этим бандитам, то бандиты сами придут за ним. А ведь именно они обеспечивают большую часть его охраны, верно? Нельзя допустить, чтобы бандиты обернулись против "Зеленого Гоблина". Для него это станет концом", — отметил журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
"Плюнул в лицо". В Польше разразился скандал из-за выходки Зеленского
29 мая, 15:23
По мнению Христофору, если глава киевского режима прекратит поддерживать радикалов на Украине, то они могут совершить нападение на него.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а также присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
Эти действия вызвали крайне негативную реакцию в Польше. Бывший президент республики и Нобелевский лауреат Лех Валенса заявил в четверг, что больше не будет поддерживать Зеленского. Польский лидер Кароль Навроцкий отметил в пятницу, что Варшава рассмотрит вопрос о лишении главы киевского режима ордена Белого орла. Он также подчеркнул, что Украина демонстрирует ментальную неготовность к вступлению в Европейский союз.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Украинцев не останется". Решение Зеленского шокировало депутата Рады
Вчера, 15:29
* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАндрей МельникКиевская областьПольшаЛех Валенса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала