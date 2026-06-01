Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Алекс Христофору отметил, что у Зеленского нет выбора, кроме как поддерживать радикалов на Украине, иначе они могут совершить нападение на него.
- По мнению аналитика, глава киевского режима не может допустить, что неонацисты подняли бунт против него.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет бунт, если он прекратит поддержку украинских неонацистов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
"У Зеленского, честно говоря, нет выбора. Если он не согласится на эти похороны, если он не воздаст славу этим бандитам, то бандиты сами придут за ним. А ведь именно они обеспечивают большую часть его охраны, верно? Нельзя допустить, чтобы бандиты обернулись против "Зеленого Гоблина". Для него это станет концом", — отметил журналист.
По мнению Христофору, если глава киевского режима прекратит поддерживать радикалов на Украине, то они могут совершить нападение на него.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а также присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
Эти действия вызвали крайне негативную реакцию в Польше. Бывший президент республики и Нобелевский лауреат Лех Валенса заявил в четверг, что больше не будет поддерживать Зеленского. Польский лидер Кароль Навроцкий отметил в пятницу, что Варшава рассмотрит вопрос о лишении главы киевского режима ордена Белого орла. Он также подчеркнул, что Украина демонстрирует ментальную неготовность к вступлению в Европейский союз.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.