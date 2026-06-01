"Требовали закончить". В США выступили с тревожным признанием о Зеленском - РИА Новости, 01.06.2026
17:34 01.06.2026
"Требовали закончить". В США выступили с тревожным признанием о Зеленском

NYT: дело Ермака стало источником дополнительного давления на Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский оказался под давлением из-за расследования НАБУ против экс-главы его офиса Андрея Ермака, пишет The New York Times.
  • Как пишет издание, ситуация для главы киевского режима остается непростой, хотя прямых обвинений украинские антикоррупционные ведомства ему пока не предъявили.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался под давлением из-за расследования НАБУ против экс-главы его офиса Андрея Ермака, пишет The New York Times.
"Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года. Он принес не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также нажим из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой", — говорится в публикации.
Как пишет издание, ситуация для главы киевского режима остается непростой, хотя прямых обвинений украинские антикоррупционные ведомства ему пока не предъявили.
"Как Зеленский мог не знать о коррупции среди близких друзей и помощников? Ситуацию усложняют еще и утечки. В материалах об элитном комплексе под Киевом один особняк значился как предназначенный для "Вовы". Вова — уменьшительное от имени Владимир, но о каком Вове речь? Ответа пока нет", — резюмируется в публикации.
САП Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу под внесенный залог
Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
