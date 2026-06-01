МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выступлением на американском телевидении попытался подорвать авторитет президента США Дональда Трампа, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
Накануне телеканал CBS News опубликовал интервью с главой киевского режима. Во время беседы Зеленский пожаловался, что не получил от Вашингтона ответа на свое письмо о дефиците боеприпасов в ВСУ.
"В Америке только что наблюдали, как Владимир Зеленский делает то, что у него получается лучше всего: отыгрывает роль беспомощной жертвы, одновременно нападая на Дональда Трампа и американский народ, который выделил ему миллиарды", — обрушилась с критикой Мендель.
Она отметила, что такое поведение типично для Зеленского: прикрываясь маской жертвы, ему уже удалось торпедировать мирные усилия и переговоры, а теперь он, по мнению Мендель, пытается подорвать рейтинг президента США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно позиция Зеленского является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.