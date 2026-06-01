"Все плачевно": на Западе поразились тому, что Украина задумала с ЗАЭС - РИА Новости, 01.06.2026
04:53 01.06.2026 (обновлено: 04:55 01.06.2026)
"Все плачевно": на Западе поразились тому, что Украина задумала с ЗАЭС

Аналитик Меркурис: атака Украины на ЗАЭС говорит о ее катастрофе на фронтах СВО

  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что атака Украины на АЭС доказывает бессилие ВСУ на поле боя.
  • По мнению эксперта, Украина пытается спровоцировать аварию на АЭС, чтобы убедить всех в необходимости передачи станции под их контроль.
  • Меркурис подчеркнул, что атаки на атомные электростанции нарушают международное право и указывают на неизбежный крах украинской армии на передовой.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Атака Украины на АЭС доказывает бессилие ВСУ на поле боя и неспособность Киева достичь успехов в Запорожской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Украинцы одержимы Запорожской атомной электростанцией, и они отчаянно хотят вернуть ее назад. Они окончательно потеряли надежду вернуть ее под свой контроль с помощью военных операций. Поэтому то, что они, судя по всему, пытаются сделать, на мой взгляд, — это спровоцировать какую-то аварию на АЭС, чтобы убедить всех, что она должна быть передана им обратно, поскольку это единственный способ обеспечить ее безопасную эксплуатацию", — рассказал он.
По словам эксперта, ядерный терроризм киевского режима грубо нарушает международное право и прямо указывает на неизбежный крах украинской армии на передовой.
"Но никаким подобным атакам на атомные электростанции нет оправдания. На самом деле это общепринятый принцип, и я полагаю, что это даже закреплено в международном праве о военных преступлениях, согласно которому атаки на атомные электростанции происходить не должны. И это эскалация. А тот факт, что украинцы сейчас идут на такую эскалацию, на мой взгляд, является еще одним признаком того, что на линии фронта для них все плачевно", — признал Меркурис.
В субботу украинский дрон атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
