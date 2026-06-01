Краткий пересказ от РИА ИИ
- Издание Strategic Culture утверждает, что безответственная политика стран Запада по эскалации конфликта с Россией ведет к краху глобальной безопасности и ставит мир на грань ядерной катастрофы, превращая европейских лидеров в "боевых псов".
- Материал критикует политические элиты Европы за слепое следование курсу США и проявление опасного нигилизма, из-за которого весь трансатлантический регион оказался перед прямой угрозой беспрецедентного уничтожения.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обращение Запада к политике, направленной на эскалацию конфликта с Россией, ведет к неизбежному краху архитектуры безопасности и ставит мир на грань ядерной катастрофы, пишет издание Strategic Culture.
"Европейские лидеры заявляют о подготовке к высокоинтенсивной войне с Россией. Но в действительности же <…> им остается ожидать только ответных мер со стороны Москвы. <…> Технократы в Брюсселе фактически превратились в боевых псов", — указывается в материале.
"На данный момент это все напоминает корриду: европейцы играют в пикадоров, а американский тореадор застрял в ловушке. Это опасная игра, <…> демонстрирующая нигилизм европейской элиты, которая применяет принцип "после нас — хоть потоп". Тем самым они лишь устремляются прямиком к ядерному взрыву и грибовидному облаку", — подытожил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Глава государства также обозначал, что Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.