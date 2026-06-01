Рейтинг@Mail.ru
"К ядерному взрыву": на Западе ужаснулись принятому решению по России - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 01.06.2026
"К ядерному взрыву": на Западе ужаснулись принятому решению по России

SC: западные лидеры превратились в боевых псов из-за конфликта с Россией

© Минобороны РоссииПуск межконтинентальной баллистической ракеты
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Минобороны России
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Strategic Culture утверждает, что безответственная политика стран Запада по эскалации конфликта с Россией ведет к краху глобальной безопасности и ставит мир на грань ядерной катастрофы, превращая европейских лидеров в "боевых псов".
  • Материал критикует политические элиты Европы за слепое следование курсу США и проявление опасного нигилизма, из-за которого весь трансатлантический регион оказался перед прямой угрозой беспрецедентного уничтожения.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обращение Запада к политике, направленной на эскалацию конфликта с Россией, ведет к неизбежному краху архитектуры безопасности и ставит мир на грань ядерной катастрофы, пишет издание Strategic Culture.
«
"Европейские лидеры заявляют о подготовке к высокоинтенсивной войне с Россией. Но в действительности же <…> им остается ожидать только ответных мер со стороны Москвы. <…> Технократы в Брюсселе фактически превратились в боевых псов", — указывается в материале.
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Это посмешище": в США выступили с заявлением из-за ударов по Украине
01:31
По словам автора, западные политики, избрав такой курс, не просто втянули Европу и США в противостояние с Москвой, но и фактически поставили весь трансатлантический регион перед прямой угрозой ядерного уничтожения.
«
"На данный момент это все напоминает корриду: европейцы играют в пикадоров, а американский тореадор застрял в ловушке. Это опасная игра, <…> демонстрирующая нигилизм европейской элиты, которая применяет принцип "после нас — хоть потоп". Тем самым они лишь устремляются прямиком к ядерному взрыву и грибовидному облаку", — подытожил он.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Момент настал": на Западе жестко высказались о НАТО и России
30 мая, 04:52
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Глава государства также обозначал, что Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Жребий брошен: Европа готовит России ядерный апокалипсис
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМоскваФранцияВладимир ПутинНАТОЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала