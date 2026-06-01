IT-эксперт посоветовал использовать заметки в смартфоне для работы - РИА Новости, 01.06.2026
15:02 01.06.2026
IT-эксперт посоветовал использовать заметки в смартфоне для работы

Суховерхов: заметки могут объединить рабочие и личные задачи в одном приложении

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рабочая и личная информация находится в различных местах - мессенджерах, почте, документах, облачных сервисах; объединить данные и не потерять важные задачи может помочь приложение заметок, сообщил руководитель команды разработки Collabis Игорь Суховерхов.
Как отметил эксперт, информация сегодня находится сразу в нескольких местах: мессенджерах, почте, браузере, документах, облачных сервисах. Из-за этого мозг постоянно находится в режиме фонового напряжения - человек боится забыть важную задачу или потерять нужную мысль. Кроме того, после массового перехода на удаленную и гибридную работу у людей выросла потребность в объединении и упорядочивании личных и рабочих задач.
"При удобном интерфейсе и понятной логике заметки становятся универсальным средством для управления всей жизненной информацией", - рассказал он интернет-изданию "Газета.Ru".
Суховерхов отметил, что на этом фоне начали активно развиваться сервисы нового поколения, которые объединяют заметки, базы знаний и инструменты искусственного интеллекта. Как подчеркнул эксперт, пользователи все чаще воспринимают заметки как полноценное рабочее пространство.
По мнению Суховерхова, с учетом роста популярности ИИ роль заметок может стать еще более значимой. Он отметил, что уже сейчас сервисы позволяют автоматически структурировать записи, находить связи между материалами и помогать пользователю в грамотном планировании жизни, в подготовке рабочих материалов, а также в развитии собственных идей.
"Если раньше пользователи искали приложение для заметок, то сейчас они ищут способ снизить информационный шум и освободить голову для действительно важных задач", - заключил эксперт.
