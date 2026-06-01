Киев действует как обезьяна с гранатой, заявила Захарова

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", нанося удары по ядерным объектам при помощи поставляемого Западом оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров", - сказала Захарова в своем заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.