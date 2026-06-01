Киев встретил День защиты детей убийством ребенка, заявили в МИД
00:32 01.06.2026 (обновлено: 09:05 01.06.2026)
Киев встретил День защиты детей убийством ребенка, заявили в МИД

Захарова: Киев встретил 1 июня очередным убийством ребенка в Геническе

  • Киев встретил Международный день защиты детей убийством ребенка, заявила Захарова.
  • В результате вчерашней атаки ВСУ на Геническ погиб несовершеннолетний.
  • Дипломат отметила, что Украина намеренно пропагандирует антиценности.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА Новости, комментируя удар БПЛА по Геническу.
"Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка", — сказала она.
Захарова назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров.
Атака ВСУ на Геническ произошла накануне. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, противник намеренно атаковал густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Происшествия, Геническ, Россия, Херсонская область, Вооруженные силы Украины
 
 
