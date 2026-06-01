Киев встретил День защиты детей убийством ребенка, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Киев встретил Международный день защиты детей убийством ребенка, заявила Захарова.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА Новости, комментируя удар БПЛА по Геническу.

"Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка", — сказала она.

Захарова назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров.

Атака ВСУ на Геническ произошла накануне. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, противник намеренно атаковал густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было.