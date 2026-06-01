Захарова рассказала, что ей писали дипломаты из ЕС после заявления Каллас

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что получила сообщения от дипломатов из европейских стран после недавних заявлений главы евродипломатии Каи Каллас.

"Получила несколько сообщений в этот день от есовских дипломатов, которые буквально как под копирку мне писали: "Ей никто это не поручал, ни одна столица под такими заявлениями Каи Каллас не подписывалась", - сказала Захарова в интервью ИС " Вести ".

Захарова подчеркнула, что Каллас не является представителем народа, от имени которого она говорит. Она - нанятый чиновник, который заявляет вещи, согласованные странами-членами.