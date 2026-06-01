20:46 01.06.2026
Захарова рассказала, что ей писали дипломаты из ЕС после заявления Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова рассказала о получении сообщений от дипломатов из европейских стран после заявлений Каи Каллас.
  • Дипломаты сообщили Захаровой, что глава евродипломатии не была уполномочена делать заявления о будущем отношений ЕС с Россией.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что получила сообщения от дипломатов из европейских стран после недавних заявлений главы евродипломатии Каи Каллас.
Дипломат напомнила, что не так давно Кая Каллас заявила, о том, что даже после окончания кризиса вокруг Украины, страны- члены ЕС не будут выстраивать отношения с Россией.
"Получила несколько сообщений в этот день от есовских дипломатов, которые буквально как под копирку мне писали: "Ей никто это не поручал, ни одна столица под такими заявлениями Каи Каллас не подписывалась", - сказала Захарова в интервью ИС "Вести".
Захарова подчеркнула, что Каллас не является представителем народа, от имени которого она говорит. Она - нанятый чиновник, который заявляет вещи, согласованные странами-членами.
"Это просто ее личные и личностные настройки. Беспринципность, извините меня, но все-таки надо сказать, непрофессионализм, основанный на глупости", - резюмировала Захарова.
