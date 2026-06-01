ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 01.06.2026 (обновлено: 12:20 01.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга"

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение ВСУ в ДНР, противник потерял около 120 военных.
  • Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное и Константиновка Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение ВСУ в ДНР, в результате чего противник потерял около 120 военных, сообщает Минобороны России.
«
"Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 120-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСлавянскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
