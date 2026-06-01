Праздник Ысыах: что за праздник и когда отмечают

Когда праздник: 21 июня, день летнего солнцестояния

Где проходит: Республика Саха (Якутия)

Что это: встреча лета и нового года по якутскому календарю

Традиции: Кропление кумысом, танцы, спортивные игры

Каждый народ бережно хранит свою историю и культурные традиции, передавая их из поколения в поколение. У дальневосточной Республики Саха (Якутия) своя уникальная традиционная культура, основу которой составляет древний национальный праздник Ысыах. Что это за праздник и когда его отмечают, легенды, традиции и обычаи, программа мероприятий в 2026 году — в материале РИА Новости.

Когда отмечается Ысыах в 2026 году

В 2026 году День национального праздника Ысыах в Республике Саха (Якутия) отмечается 21 июня — в день летнего солнцестояния и утвержден как государственный нерабочий день.

Какого числа праздник

Поскольку дата празднования 21 июня в 2026 году выпадает на воскресенье, выходной день официально переносится на понедельник, 22 июня. Чтобы жители и гости могли посетить несколько локаций, праздничные мероприятия в различных улусах Якутии распределяются по специальному календарю в период с 10 по 25 июня. В 2026 году особое внимание приковано к Кобяйскому улусу, который принимает у себя девятнадцатый республиканский "Ысыах Олонхо".

Даты в улусах Якутии

Мероприятия в честь этого события проводят не только на всей территории Якутии в каждом районе (улусе), но и в якутских землячествах в крупных городах Российской Федерации.

"Конкретные дни празднования в каждом улусе определяются с учётом местных традиций, рабочих и выходных дней, чтобы максимальное число жителей смогли принять участие в торжествах. Например, XIX Ысыах Олонхо в 2026 году состоится с 3 по 5 июля в Кобяйском районе и станет знаковым событием, открывая Третье Десятилетие Олонхо в Республике Саха (Якутия)", — говорит Наталия Козьякова, преподаватель курса Основы российской государственности, Финансового Университета при Правительстве РФ.

Ключевые даты Ысыаха в 2026 году Формат Дата Локация Что важно знать День национального праздника Ысыах 21 июня Республика Саха (Якутия) Историческая и календарная точка отсчета Районные празднования июнь, по отдельным датам улусы Якутии Даты зависят от местных площадок Ысыах Туймаады 27-28 июня 2026 Ус Хатын, Якутск Главный массовый городской формат Ысыах Олонхо 4-5 июля 2026 Кобяйский улус Ключевое республиканское событие

Где проходит Ысыах

Главной географической точкой праздника является архитектурно-этнографический комплекс "Ус Хатын", расположенный в долине Туймаада (недалеко от Якутска, примерно 17 км по Намскому тракту). Это гигантское сакральное пространство, оборудованное традиционными постройками — урасами, ритуальными коновязями и трибунами для национального многоборья.

Время проведения: ежегодно в последние выходные дни июня;

Инфраструктура — на территории комплекса воссоздана традиционная якутская деревня с этнографическими постройками — ураса (летние жилища), якутские балаганы (зимние дома), сэргэ (ритуальные коновязи). Здесь есть ритуально-обрядовый центр "Кумысопитие", ипподром, спортивный стадион, а также многочисленные концертные и выставочные площадки;

Программа: праздник насыщен обрядами, главным из которых является "Алгыс" – торжественное благословение гостей и обращение к высшим силам. В программе также церемонии открытия и закрытия, национальные конкурсы, концерты, спортивные состязания (знаменитые "Игры Дыгына") и конные скачки;

Доступность: комплекс "Үс Хатыҥ" открыт для посещения с 1 мая по 30 сентября.

"Помимо Ысыаха Туймаады, существуют и другие значимые варианты празднования. Например, Ысыах Олонхо — это республиканский фестиваль, который проводится поочерёдно в разных улусах (районах) Якутии. Он посвящён народному эпосу Олонхо и признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества", — говорит Наталия Козьякова.

Что такое Ысыах и чей это праздник

Ысыах — это главный традиционный праздник якутского народа, посвящённый встрече лета, пробуждению природы и началу нового жизненного цикла. Он символизирует обновление, единение с природой и высшими силами, а также сплочённость народа. Наталия Козьякова рассказала, что название праздника происходит от якутского слова "ыс" — "кропить", "обрызгивать", что связано с древними ритуалами окропления кумысом земли и огня в честь божеств. Ысыах неразрывно связан с культом солнечных божеств Айыы и культом плодородия. В древности он служил сакральной границей между зимней и летней половинами года, знаменуя переход от увядания к расцвету.

История праздника Ысыах

Согласно легендам, основы Ысыаха заложил один из родоначальников якутов — Эллэй Боотур, который провёл первый праздник на горе Чочур-Муран. Именно он считается создателем традиционного хозяйства народа.

Эксперты поясняют, что первое письменное упоминание об Ысыахе относится к концу XVII века и встречается в дневниках голландского путешественника Эверта Идеса, проезжавшего через Сибирь. С 1991 года Ысыах имеет официальный статус государственного праздника Республики Саха (Якутия) и отмечается с особым размахом, собирая тысячи людей со всей республики.

Легенда об Эллэе Боотуре и происхождение праздника

Историки связывают происхождение Ысыаха с летним солнцестоянием и традициями тюрко-монгольских кочевников. Первые письменные упоминания о празднике относятся к XVII веку, однако сама традиция значительно древнее.

По преданиям, основателем Ысыаха считается Эллэй Боотур — мифический первопредок и культурный герой якутов. Именно он заложил основы традиционного хозяйства и впервые провёл Ысыах, произнеся моление-алгыс к Создателю и божествам Айыы. Согласно легенде, Эллэй был чужестранцем, бежавшим от войны, он поступил на службу к богачу Омогою, а позже выбрал в жёны его приемную дочь. Эллэй ввел новшества в коневодстве, усовершенствовал жилища и посуду, а во время первого Ысыаха окропил огонь кумысом и обратился к духам-айыы с просьбой о счастье и процветании для будущих поколений.

Как менялся Ысыах от древности до наших дней

Ысыах – это главный календарно-обрядовый праздник якутского народа, символизирующий приход лета, пробуждение природы и начало нового жизненного и хозяйственного цикла. Его корни уходят в глубокую древность, а сам праздник на протяжении веков претерпевал значительные изменения.

По словам Наталии Козьяковой происходили следующие трансформации:

Древность и до революции — праздник проводился на поляне (алас), устанавливались ритуальные коновязи (сэргэ), совершался обряд благословения (алгыс), распивался кумыс, исполнялся круговой танец осуохай, проводились спортивные состязания;

Советский период — в 1930-1950-е годы Ысыах был запрещён как "религиозный пережиток", но в улусах сохранялся как "праздник урожая". В 1960-х началось его возрождение в светском формате: без многих обрядов, с добавлением советских элементов (митинги, награждения);

Современный период — сегодня Ысыах сочетает древние традиции (осуохай, алгыс, национальные костюмы, конные скачки) и новые формы: концерты, ярмарки, фестивальные площадки. В городах праздник приобретает масштаб шоу, а в сёлах остаётся более камерным и традиционным.

Сакральный смысл у народа саха

Ысыах – это не просто национальный праздник народа саха, а глубоко символичное и сакральное действо, отражающее мировоззрение, верования и культуру якутского народа.

"Для народа саха Ысыах — это точка перезагрузки Вселенной. Считается, что в дни солнцестояния стирается грань между срединным миром людей и верхним миром божеств Айыы. Через ритуалы человек очищает свою карму (кут), заряжается энергией солнца на весь год и восстанавливает космический баланс", — отмечает Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ.

Государственный статус в современной Якутии

С 1991 года Ысыах имеет статус государственного праздника Республики Саха (Якутия). Несмотря на все изменения, суть Ысыаха остаётся неизменной: это благодарность природе, радость жизни, единство людей и вера в процветание будущих поколений.

"Ысыах — уникальный пример того, как архаичный культ не просто выжил в эпоху глобализации, но и стал основой современной региональной идентичности. В то время как многие мировые культуры теряют аутентичность, превращаясь в сувенирные шоу, народ саха сохранил живую традицию. На Ысыахе ИТ-специалисты, ученые и чиновники стоят в одном кругу осуохая в традиционных одеждах. Этот праздник — не реконструкция прошлого, а актуальный манифест жизнестойкости человека в условиях Крайнего Севера, выраженный через коллективную радость и абсолютную гармонию с природой", — говорит Ярослав Климов.

Традиции и обряды Ысыаха

По словам экспертов, во времена язычества празднество сопровождалось обрядовыми действиями, такими как жертвоприношения богам плодородия и благодарности земле за будущий урожай.

Со временем значение праздника изменилось, сохранив ритуалы очищения, приветствия солнца и прославления сил природы, но став важным событием культурного обмена между всеми жителями региона.

"Праздник напрямую связан с народным эпосом Саха Олонхо и языческими обрядами. Поэтому торжества в улусах республики иногда так и называют — Ысыах Олонхо, а само торжество сопровождается множеством обрядов, традиций, выступлений и соревнований. Взаимосвязь можно выразить примерно так: Олонхо — охватывает огромнейший пласт пространства и времени. Именно в этом эпосе говорится о том, что Бог, Юрюҥ Айыы Тойон, сотворил всё то, что мы можем или не можем воспринимать, богов и человека, животное царство и мир духов. При этом человеку дарован Срединный мир. Люди являются родственниками божеств-айыы. Поводья и уздечки, которые держат за спинами люди — это символы тех поводьев и уздечек, которые держат в руках небожители. Они управляют людьми, но не в качестве рабов. Скорее, божества видят ограниченность людей и приходят на помощь в трудных ситуациях", — поясняет Галина Сундукова, доцент кафедры теории и организации управления Государственного университета управления.

Главные обряды и их значение Обряд/символ Что это Смысл Алгыс благословение обращение к светлым силам Кумыс ритуальный напиток изобилие, белая благодать Сэргэ коновязный столб мировая ось, связь миров Осуохай круговой танец единение и движение по солнцу Встреча солнца кульминация праздника обновление и энергия нового цикла

Алгыс, кумыс, сэргэ и ритуал благословения

Наталия Козьякова рассказала, что Ысыах наполнен глубокими символами и ритуалами, каждый из которых имеет особое значение для якутского народа:

Алгыс – это центральный обряд праздника, торжественное моление и обращение к высшим божествам Айыы с просьбой о мире, благополучии и процветании. Ритуал проводит алгысчыт – шаман, выступающий посредником между людьми и высшими силами;

Кумыс – священный напиток из кобыльего молока, символ "белой благодати" (илгэ). Считается, что через совместное распитие кумыса люди приобщаются к высшим таинствам и получают благословение;

Сэргэ – ритуальные коновязные столбы, которые устанавливают в центре праздничной площадки, в традиционном мировоззрении сэргэ символизирует Мировое древо и ось Вселенной. В наши дни его значение расширилось: сэргэ стало олицетворять дружбу и единство народов Республики Саха;

Встреча солнца – одно из самых торжественных событий Ысыаха, момент восхода солнца в день летнего солнцестояния воспринимается как великое чудо, возвещающее начало нового жизненного цикла;

Осуохай – массовый круговой танец, ключевой элемент праздника, он символизирует всеобщее единение людей, круговорот жизни и гармонию с природой. В 2012 году на Ысыахе Туймаады был установлен мировой рекорд: в осуохае одновременно участвовали более 15 тысяч человек.

Осуохай, встреча солнца и символика круга

Для устройства Ысыаха выбирают красивое место с широкой поляной. По традиции праздник проходит внутри ритуального круга (тюсюлгэ) из срубленных молодых берез (чэчир), обвязанных веревкой из конского волоса, который является оберегом от злых духов. С утра здесь проходят обряды: поют древние якутские песни и читают благословения. После этого начинается настоящее веселье: танцы, спортивные игры и совместные застолья.

"Символика круга в контексте Ысыаха связана с идеями обновления, цикличности жизни и неразрывной связи человека с природой и божественным. Круговой танец осуохай олицетворяет это единство и вечный круговорот времени и пространства", — говорит Наталия Козьякова.

Как проходит Ысыах в Якутии сегодня

Современный праздник Ысыах, сохранив самобытную форму, многие обряды и ритуалы, проходит очень торжественно, красочно и является важным механизмом сохранения культурной традиции якутского этноса.

Галина Сундукова отмечает, что для местных жителей Ысыах — повод собраться своими семьями на природе и порадоваться долгожданному теплу после долгой и суровой зимы. Для туристов это хорошая возможность познакомиться с культурой Якутии, увидеть традиционную одежду, послушать народную музыку и попробовать блюда традиционной якутской кухни.

Главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, профессор Арктического государственного института культуры и искусств Екатерина Романова отмечает , что Ысыах как никакой другой праздник раскрывает традиционные ценности и духовные традиции этнокультурного наследия многонациональной России, ее самобытную культуру и созидательное начало. Сегодня он самый массовый этнический праздник России, который собирает очень много гостей из разных уголков России.

Программа праздника, народные игры и Игры Дыгына

Программа включает культурные, обрядовые, спортивные мероприятия, которые позволят каждому прикоснуться к богатой культуре и традициям якутского народа. По словам Галины Сундуковой, сценарий Ысыаха предусматривает, что на Землю прибудут солнечные божества Айыы. Поэтому для них устанавливается Айыы Сэргэ — божественная коновязь. Ведь боги приедут на своих огненных лошадях.

Нельзя разрушать сэргэ — оно должно само прийти в негодность. Сэргэ связано с культом коня и также является символом дерева жизни, мирового дерева, объединяющего три мира. На столбе вырезаются три горизонтальные канавки. Верхняя предназначается для привязывания коней небожителей верхнего мира, средняя — для коней людей, и нижняя — для лошадей подземного мира. В прошлом сэргэ устанавливались во время посвящения шамана (обряд шанар). В местах захоронения шаманов устанавливались очень высокие сэргэ — для коновязи богов и духов.

Рядом с коновязью — алтарь с ритуальной посудой: огромная кожаная бочка "сирисит", наполненная кумысом и резные деревянные кубки — чороны, из которых пьют кумыс. Алтарь окружен оградой из пучков конских волос, кусочков ткани и изделий из бересты.

"Праздник начинается с ритуала благословения (алгыс): алгысчыт (шаман, посредник между божествами и людьми, который может заклинать добрые силы) зажигает священный огонь и кумысом окропляет пламя и землю. Он просит божеств ниспослать всем благополучие. Этот специальный обряд помогает очистить гостей праздника от влияния злых духов. Новоприбывших следует окурить дымом от тлеющих трав и пропеть соответствующие моления. При проведении праздника ритуал окропления является главным, что нашло отражение в названии праздника", — говорит эксперт.

Программа праздника включает народные игры. Игры на Ысыахе имеют ритуальный характер. Здесь стараются поймать удачу и переиграть свою судьбу. Весна — время наступления нового сезона для якутов. Как правило, народные игры олицетворяют борьбу зимы и лета.

Например, двух молодых людей наряжают в лошадиные шкуры. Одного — в белую: он символизирует дух нового года, а другого — в рыжую или черную. Это прообраз духа старого года. Два молодца состязаются, победителем становится белый жеребенок — сын айыы. Его угощают кумысом с маслом.

Существуют и шуточные состязания: кто больше съест пищи или выпьет кумыса, тому будет больше счастья в новом году.

Главным моментом Ысыаха являются Игры Дыгына. Это многоборье, в которое включены только якутские виды спорта. Двухдневный турнир включает семь традиционных дисциплин.

В первый день соревнуются в:

ус тогул ус (якутские национальные прыжки),

хапсагай (традиционное якутское национальное единоборство, борьба),

тутум эргиир (сложное силовое упражнение на гибкость, координацию и баланс).

Во второй день:

поднятие и перенос камня,

стрельба из лука,

бег на дистанцию

мас-рестлинг (перетягивание палки).

"В 2026 году призовой фонд соревнований бьет рекорды: победитель получает звание абсолютного чемпиона, чек на три миллиона рублей и благоустроенную квартиру в Якутске от спонсоров", — говорит Ярослав Климов.

Одно из новшеств праздника с 2024 года — детские спортивные состязания "Игры Бэргэна"

Кульминацией Ысыаха является встреча солнца. По словам Галины Сундуковой, большинство современных якутов стремятся попасть именно на этот обряд, считается, что полученной энергии хватит на весь год, загаданные желания исполнятся, а человек получит особое благословение от божеств. Момент восхода солнца в первый день солнцестояния якуты считают великим чудом. Он возвещает, что наступил новый цикл жизни. Народ саха верит, что в этот момент нужно поднять руки ладонями вверх. Так можно напитаться солнечной энергией и очиститься от всего негативного, что накопилось за год. После церемонии всех приглашают к ритуальному костру.

"Один из заключительных и ключевых моментов праздника — хоровод осуохай, который означает жизненный круг. Он символизирует всеобщее единение людей. Сотни и тысячи людей берутся за руки, образуя гигантский круг, и исполняют традиционный танец, повторяя движения, имитирующие восхождение солнца над горизонтом. Действо состоит из трех частей, в каждой из них темп танца постепенно нарастает. Танец символизирует связь поколений, единение семьи и общность всех жителей республики. Во время него танцующие, двигаясь в неторопливом темпе по направлению движения солнца, как бы совершают круговорот во времени и пространстве и отдают дань благодарности светилу за свет и тепло, подаренные людям. В хороводе присутствует ведущий (осуохайдьыт), исполняющий песни-благодарения и песни-обращения к богам о даровании счастья, а участники подпевают ему, заряжаясь единой энергией", — говорит эксперт.

Национальная одежда, кухня и атмосфера торжества

Важную роль в праздновании играет традиционная одежда. В последние годы на празднике проходят конкурсы и показы высокой моды национальных костюмов.

Территория превращается в подиум высокой этнической моды: женщины надевают шелковые халаты (халадай) и массивные серебряные украшения (илин кэбис), мужчины — камзолы с поясами и шапки из песца или соболя.

"На каждой поляне устанавливают длинные столы и угощают друг друга якутскими блюдами. Главное блюдо на празднике — свежесобранный кумыс, напиток из кобыльего молока, обладающий лечебными свойствами и олицетворяющий чистоту и жизненную силу. Якуты считают кумыс священным напитком, а его распитие — приобщение к божественным таинствам бытия", — говорит Галина Сундукова.

Наряду с ним специально для празднования готовят национальные блюда, такие как отварное мясо, кровяная колбаса, запеченные ребрышки и сытный суп на мясном бульоне.

Ысыах — это время единения, добра, света и радости, праздник ежегодно привлекает тысячи участников и гостей из разных регионов России и зарубежья. Для сохранения атмосферы уважения к традициям на территории Ысыаха действуют определенные ограничения, в том числе часто запрещена продажа алкоголя.

Что можно и нельзя делать на Ысыахе Можно Почему Нельзя участвовать в осуохае это часть общего единения вести себя шумно и неуважительно во время обряда надеть национальный костюм или его элементы это поддерживает атмосферу и традицию приходить в неподобающем виде на сакральную часть пробовать кумыс и местную кухню это часть культурного опыта нарушать порядок в ритуальной зоне фотографировать атмосферу праздника усиливает визуальную ценность материала мешать проведению алгыса и встрече солнца

Вопросы и ответы

Что такое праздник Ысыах?

Это главный национальный праздник якутов, символизирующий приход лета и нового года. Он сопровождается обрядами, танцами и народными гуляниями.

Когда отмечают Ысыах в 2026 году?

Праздник проходит в июне, чаще всего в дни летнего солнцестояния. Точные даты могут различаться по регионам.

Какие традиции у праздника?

Основные традиции включают обряд алгыс, хоровод осуохай, употребление кумыса и народные игры.

Можно ли туристам посетить праздник?

Да, Ысыах открыт для всех желающих. Это популярное событие среди туристов.

