Йоси признали MVP домашнего чемпионата мира
00:27 01.06.2026 (обновлено: 00:39 01.06.2026)
Йоси признали MVP домашнего чемпионата мира

Швейцарец Йоси признан самым ценным игроком и лучшим защитником ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Йоси признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею и лучшим защитником турнира.
  • В символическую сборную также вошли вратарь Хенрик Хеукеланн (Норвегия), защитник Хенри Йокихарью (Финляндия), нападающие Маклин Селебрини (Канада), Свен Андригетто (Швейцария) и Александр Барков (Финляндия).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Швейцарец Роман Йоси признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею, который завершился в Швейцарии.
Капитан сборной Швейцарии помог команде дойти до финала турнира, где она проиграла финнам (0:1 ОТ). Также защитник "Нэшвилл Предаторз" вошел в символическую сборную и был признан лучшим защитником чемпионата.
Лучшим вратарем стал норвежец Хенрик Хёукеланн, нападающим - канадец Маклин Селебрини. В символическую сборную, помимо Йоси, вошли вратарь Леонардо Дженони (Швейцария), защитник Хенри Йокихарью (Финляндия), нападающие Селебрини, Свен Андригетто (Швейцария) и Александр Барков (Финляндия).
ХоккейСпортРоман ЙосиХенри ЙокихарьюСвен АндригеттоНэшвилл ПредаторзЧемпионат мира по хоккею
 
