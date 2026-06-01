Йоси признали MVP домашнего чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Йоси признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею и лучшим защитником турнира.
- В символическую сборную также вошли вратарь Хенрик Хеукеланн (Норвегия), защитник Хенри Йокихарью (Финляндия), нападающие Маклин Селебрини (Канада), Свен Андригетто (Швейцария) и Александр Барков (Финляндия).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Швейцарец Роман Йоси признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею, который завершился в Швейцарии.
Капитан сборной Швейцарии помог команде дойти до финала турнира, где она проиграла финнам (0:1 ОТ). Также защитник "Нэшвилл Предаторз" вошел в символическую сборную и был признан лучшим защитником чемпионата.
Лучшим вратарем стал норвежец Хенрик Хёукеланн, нападающим - канадец Маклин Селебрини. В символическую сборную, помимо Йоси, вошли вратарь Леонардо Дженони (Швейцария), защитник Хенри Йокихарью (Финляндия), нападающие Селебрини, Свен Андригетто (Швейцария) и Александр Барков (Финляндия).