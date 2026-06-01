Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв.
- В Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Вчера, 22:01