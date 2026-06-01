Вяхирева стала чемпионкой Франции

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гандбольный клуб "Брест", в составе которого выступает россиянка Анна Вяхирева, стал победителем чемпионата Франции среди женских команд.
В воскресенье "Брест" обыграл "Самбр Авенуа" со счетом 43:25 в матче последнего, 26-го тура чемпионата Франции. Команда набрала 76 очков и обошла имеющий аналогичное количество очков "Мец" по статистике очных встреч.
Команда завоевала второе чемпионство в своей истории, впервые "Брест" стал чемпионом Франции в сезоне-2020/21. Клубу также предстоит сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против венгерского "Дьера" 6 июня.
Вяхиревой 31 год. В составе сборной России она завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с клубом "Вайперс" россиянка стала двукратной чемпионкой Норвегии, дважды выиграла Кубок страны, а также Лигу чемпионов.