Вяхирева стала чемпионкой Франции

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гандбольный клуб "Брест", в составе которого выступает россиянка Анна Вяхирева, стал победителем чемпионата Франции среди женских команд.

В воскресенье "Брест" обыграл "Самбр Авенуа" со счетом 43:25 в матче последнего, 26-го тура чемпионата Франции. Команда набрала 76 очков и обошла имеющий аналогичное количество очков "Мец" по статистике очных встреч.

Команда завоевала второе чемпионство в своей истории, впервые "Брест" стал чемпионом Франции в сезоне-2020/21. Клубу также предстоит сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против венгерского "Дьера" 6 июня.