Рейтинг@Mail.ru
Вяхирева стала чемпионкой Франции - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 01.06.2026
Вяхирева стала чемпионкой Франции

Российская гандболистка "Бреста" Вяхирева стала чемпионкой Франции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнна Вяхирева
Анна Вяхирева - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гандбольный клуб "Брест", в составе которого выступает россиянка Анна Вяхирева, стал победителем чемпионата Франции среди женских команд.
В воскресенье "Брест" обыграл "Самбр Авенуа" со счетом 43:25 в матче последнего, 26-го тура чемпионата Франции. Команда набрала 76 очков и обошла имеющий аналогичное количество очков "Мец" по статистике очных встреч.
Гандболистка ЦСКА Дарья Дмитриева - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Гандболистки ЦСКА сравняли счет в финале Суперлиги с "Ростовом-Доном"
27 мая, 22:18
Команда завоевала второе чемпионство в своей истории, впервые "Брест" стал чемпионом Франции в сезоне-2020/21. Клубу также предстоит сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против венгерского "Дьера" 6 июня.
Вяхиревой 31 год. В составе сборной России она завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с клубом "Вайперс" россиянка стала двукратной чемпионкой Норвегии, дважды выиграла Кубок страны, а также Лигу чемпионов.
 
ГандболАнна Вяхирева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала