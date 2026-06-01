Террор против мирных жителей стал для Киева политтехнологей, заявил сенатор

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Террор против мирного населения становится политической технологией для киевского режима, удар по школе в Запорожской области в День защиты детей не может быть военной ошибкой или случайностью, заявил РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

"Для них праздник не повод остановиться, а напротив, повод для циничной демонстрации силы против самых беззащитных. Удар по школе в Васильевке в Запорожской области в День защиты детей не может быть военной ошибкой или случайностью. Детская школа не является военным объектом ни при каких условиях. Но именно такие цели с пугающей регулярностью оказываются под ударами ВСУ", - подчеркнул сенатор.