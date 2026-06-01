Террор против мирных жителей стал для Киева политтехнологей, заявил сенатор

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Террор против мирного населения становится политической технологией для киевского режима, удар по школе в Запорожской области в День защиты детей не может быть военной ошибкой или случайностью, заявил РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
Беспилотник ВСУ ударил по школе №1 в Васильевке, повреждена кровля здания, жертв среди мирного населения удалось избежать, сообщил в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Самое страшное заключается в том, что террор против мирного населения постепенно становится для украинских властей своеобразной политической технологией. Когда нет побед на фронте, начинают появляться удары по школам, детским площадкам и жилым кварталам как методы гибридного противостояния и запугивания мирного населения. Это язык отчаяния, но дерзкий и кровавый язык", - сказал Волошин.
Он отметил, что пока в России 1 июня празднуют день защиты детей, киевский режим вновь демонстрирует свое настоящее отношение к детству.
"Для них праздник не повод остановиться, а напротив, повод для циничной демонстрации силы против самых беззащитных. Удар по школе в Васильевке в Запорожской области в День защиты детей не может быть военной ошибкой или случайностью. Детская школа не является военным объектом ни при каких условиях. Но именно такие цели с пугающей регулярностью оказываются под ударами ВСУ", - подчеркнул сенатор.
Парламентарий напомнил, что за последние недели была череда трагедий: погибший пятилетний ребенок в Геническе, десятки пострадавших детей в Старобельске, атаки на детские площадки, школы, спортивные учреждения.
"Складывается впечатление, что для киевских стратегов дети Донбасса, Новороссии и приграничных регионов вообще исключены из числа людей... Поэтому сегодня, в День защиты детей, необходимо говорить не только о памяти погибших, но и о справедливом наказании тех, кто отдавал и продолжает отдавать подобные приказы", - заключил он.