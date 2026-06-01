Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июне

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В июне в России начнут действовать несколько законов, в том числе об усилении социальных гарантий для участников СВО, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Усиление социальных гарантий для участников специальной военной операции: продолжается действие механизма списания задолженности по кредитам (вступил в силу 25 мая)", — написал он на платформе " Макс ".

Кроме того, договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут продлеваться автоматически, а семьи бойцов освободят от уплаты госпошлины за регистрацию наследуемых автомобилей. Еще одно положение закона позволит одному из родителей или детей военнослужащего в некоторых случаях получать отпуск вместе с ним.

Володин подчеркнул, что вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких остаются важнейшим приоритетом для Госдумы . С 2022 года парламент принял уже 168 федеральных законов в этой сфере.

Другой вступающий в силу закон касается ужесточения контроля за мигрантами, добавил спикер Госдумы. В частности, продолжится эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев, предусматривающий обязательный сбор у них биометрических данных.

России продолжается создание эффективных механизмов борьбы с нелегальной миграцией — с 2024 года приняты 25 федеральных законов, из которых 21 инициировали депутаты, отметил Володин.

С 1 июня вступит в силу закон, согласно которому ДОМ.РФ будет участвовать в сохранении объектов культурного наследия. В частности, сведения о таких объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соберут в единой информационной системе, благодаря чему органы охраны получат объективный инструмент контроля, а потенциальные инвесторы — достоверную информацию.

С 5 июня начнет действовать закон, позволяющий привлекать армию для защиты россиян, которых арестовали за рубежом, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.