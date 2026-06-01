Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июне

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В июне в России начнут действовать несколько законов, в том числе об усилении социальных гарантий для участников СВО, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Усиление социальных гарантий для участников специальной военной операции: продолжается действие механизма списания задолженности по кредитам (вступил в силу 25 мая)", — написал он на платформе "Макс".
Кроме того, договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут продлеваться автоматически, а семьи бойцов освободят от уплаты госпошлины за регистрацию наследуемых автомобилей. Еще одно положение закона позволит одному из родителей или детей военнослужащего в некоторых случаях получать отпуск вместе с ним.
Другой вступающий в силу закон касается ужесточения контроля за мигрантами, добавил спикер Госдумы. В частности, продолжится эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев, предусматривающий обязательный сбор у них биометрических данных.
В России продолжается создание эффективных механизмов борьбы с нелегальной миграцией — с 2024 года приняты 25 федеральных законов, из которых 21 инициировали депутаты, отметил Володин.
С 1 июня вступит в силу закон, согласно которому ДОМ.РФ будет участвовать в сохранении объектов культурного наследия. В частности, сведения о таких объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соберут в единой информационной системе, благодаря чему органы охраны получат объективный инструмент контроля, а потенциальные инвесторы — достоверную информацию.
С 5 июня начнет действовать закон, позволяющий привлекать армию для защиты россиян, которых арестовали за рубежом, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.
Еще одно нововведение, вступающее в силу с 5 июня, касается профилактики правонарушений по таким направлениям, как обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности и несение военной службы, заключил Володин.