В Приморье возбудили дело после инцидента с ребенком и подпорной стеной

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. По факту получения серьезных травм девочкой, упавшей с подпорной стены во Владивостоке, возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
Видео с девочкой, упавшей с подпорной стены во Владивостоке, начало расходиться в соцсетях 31 мая. На нем видно, как ребенок облокотился на ограждение, которое не выдержало, из-за чего девочка упала с высоты около пяти метров. В прокуратуре тогда сообщили, что пострадавшую доставили в больницу с травмами.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности – ред.) и по части 1 статьи 118 (УК РФ, причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности – ред.)", – сообщил собеседник агентства в прокуратуре.