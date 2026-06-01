В Приморье возбудили дело после инцидента с ребенком и подпорной стеной - РИА Новости, 01.06.2026
11:35 01.06.2026 (обновлено: 11:38 01.06.2026)
В Приморье возбудили дело после инцидента с ребенком и подпорной стеной

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После инцидента с ребенком и подпорной стеной во Владивостоке возбудили дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. По факту получения серьезных травм девочкой, упавшей с подпорной стены во Владивостоке, возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
Видео с девочкой, упавшей с подпорной стены во Владивостоке, начало расходиться в соцсетях 31 мая. На нем видно, как ребенок облокотился на ограждение, которое не выдержало, из-за чего девочка упала с высоты около пяти метров. В прокуратуре тогда сообщили, что пострадавшую доставили в больницу с травмами.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности – ред.) и по части 1 статьи 118 (УК РФ, причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности – ред.)", – сообщил собеседник агентства в прокуратуре.
