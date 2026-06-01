В Приморье возбудили дело после инцидента с ребенком и подпорной стеной

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. По факту получения серьезных травм девочкой, упавшей с подпорной стены во Владивостоке, возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.