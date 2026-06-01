Президент Венгрии раскритиковал попытки Мадьяра отправить его в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Венгрии считает попытки премьер-министра Петера Мадьяра отправить его в отставку политической эксплуатацией конституции, которая может негативно сказаться на возвращении средств из фондов ЕС.

БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что попытки премьер-министра Петера Мадьяра отправить его в отставку являются политической эксплуатацией конституции и вредят венгерской демократии.

Мадьяр в понедельник заявил, что инициирует изменение конституции, чтобы отправить Шуйока в отставку.

"В конституционном праве это называется политической эксплуатацией. Сложившаяся из-за этого ситуация конституционного кризиса углубляет раскол общества и вредит международной оценке венгерской демократии", - написал Шуйок в соцсети Facebook*.

По его словам, это может негативно сказаться на перспективе возвращения венгерских средств из фондов ЕС , связанного с соблюдением принципа верховенства права.

Шуйок еще раз заявил, что не видит оснований для ухода в отставку.

Мадьяр еще до вступления в должность призывал Шуйока к отставке, а в инаугурационной речи назвал срок до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы.