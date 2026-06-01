Президент Венгрии раскритиковал попытки Мадьяра отправить его в отставку
17:51 01.06.2026
Президент Венгрии раскритиковал попытки Мадьяра отправить его в отставку

© Фото : @sulyok.tamas.official
Петер Мадьяр и Тамаш Шуйок
Петер Мадьяр и Тамаш Шуйок. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Венгрии считает попытки премьер-министра Петера Мадьяра отправить его в отставку политической эксплуатацией конституции, которая может негативно сказаться на возвращении средств из фондов ЕС.
  • Тамаш Шуйок не видит оснований для ухода в отставку до истечения срока своих полномочий весной 2029 года и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы.
БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что попытки премьер-министра Петера Мадьяра отправить его в отставку являются политической эксплуатацией конституции и вредят венгерской демократии.
Мадьяр в понедельник заявил, что инициирует изменение конституции, чтобы отправить Шуйока в отставку.
"В конституционном праве это называется политической эксплуатацией. Сложившаяся из-за этого ситуация конституционного кризиса углубляет раскол общества и вредит международной оценке венгерской демократии", - написал Шуйок в соцсети Facebook*.
По его словам, это может негативно сказаться на перспективе возвращения венгерских средств из фондов ЕС, связанного с соблюдением принципа верховенства права.
Шуйок еще раз заявил, что не видит оснований для ухода в отставку.
Мадьяр еще до вступления в должность призывал Шуйока к отставке, а в инаугурационной речи назвал срок до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
