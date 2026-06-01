В Приморье проверяют данные об избиении подростка тренером

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о том, что тренер по единоборствам в Уссурийске Приморского края избил подростка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

Как сообщает краевое УМВД, полиция начала проверку после того, как в дежурную часть поступило заявление местной жительницы о нанесении травм ее несовершеннолетнему сыну. "Личность и местонахождение гражданина, причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему, установлена. 19-летний местный житель опрошен, своей причастности к инциденту не отрицает. Потерпевший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Несовершеннолетний осмотрен врачом Бюро судебно-медицинских экспертиз и в настоящее время проходит лечение", - сообщает УМВД.