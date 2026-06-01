11:33 01.06.2026
В Приморье проверяют данные об избиении подростка тренером

Автомобиль полиции. Архивное фото
  • В Уссурийске проводят проверку информации об избиении подростка тренером по единоборствам.
  • Устанавливаются обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда здоровью.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о том, что тренер по единоборствам в Уссурийске Приморского края избил подростка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
"Выявлена публикация о том, что в городе Уссурийске тренер по единоборству нанес побои школьнику. По данному факту следственным отделом по городу Уссурийску СУ СК России по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - сказала Римская.
По ее словам, устанавливаются обстоятельства инцидента и степень тяжести причиненного здоровью вреда.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что тренер – 2007 года рождения, подросток – 2010 года рождения.
Как сообщает краевое УМВД, полиция начала проверку после того, как в дежурную часть поступило заявление местной жительницы о нанесении травм ее несовершеннолетнему сыну. "Личность и местонахождение гражданина, причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему, установлена. 19-летний местный житель опрошен, своей причастности к инциденту не отрицает. Потерпевший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Несовершеннолетний осмотрен врачом Бюро судебно-медицинских экспертиз и в настоящее время проходит лечение", - сообщает УМВД.
