21:45 01.06.2026
Румыния готова в любом происшествии обвинить Россию, заявил Ульянов

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов заявил, что Румыния готова в любом происшествии обвинить Россию.
  • По его словам, румынские власти сделали выводы о российском дроне до начала расследования, что подчеркивает их несамостоятельность и русофобию.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Румыния готова в любом происшествии обвинить Россию, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Неважно, был ли это российский дрон или не был. Но они сделали свои выводы до всякого расследования. Это показатель того, что люди они несерьезные, политики несамостоятельные, что русофобия там зашкаливает, и они готовы любому происшествию неприятному дать российское имя, сказать, что виновата Россия", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Он подчеркнул, что румыны, которые объявили о российском дроне сразу без всякого расследования, поставили себя в "идиотское, смешное, нелепое положение".
