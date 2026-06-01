Гросси отлично понимает, что именно Киев атакует ЗАЭС, заявил Ульянов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отлично понимает, что удары по ЗАЭС наносит Украина, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"(Рафаэль – ред.) Гросси, я могу вас заверить, он отлично понимает, что удары наносят украинцы. Он это хорошо знает. Но вслух сказать боится", - сказал Ульянов в своем интервью ИС "Вести".
Дипломат рассказал, что регулярно контактирует с Гросси по данному вопросу и настаивает на том, чтобы МАГАТЭ "назвало вещи своими именами".
По словам Ульянова, гендиректор МАГАТЭ отказывается назвать виновного в ударах по АЭС по нескольким причинам.
"Первое -то, что у МАГАТЭ нет мандата на аттрибуцию. То есть на то, чтобы предъявлять обвинение какой-то стороне. Это действительно так, хотя при желании это можно было бы и преодолеть, поскольку речь идет об очень важных вещах", - отметил Ульянов.
Вторая причина, как отметил дипломат, заключается в том, что невозможно будет доказать принадлежность дрона украинской стороне. Именно поэтому Рафаэль Гросси видит роль МАГАТЭ в качестве "якобы бесконтактного посредника", который держит дистанцию между Москвой и Киевом.
"Это тема для бесконечного обсуждения. Мы эту тему обсуждаем уже несколько лет, пока удовлетворительного для нас результата нет. МАГАТЭ остается при своем", - резюмировал Ульянов.