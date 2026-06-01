Рейтинг@Mail.ru
Гросси отлично понимает, что именно Киев атакует ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 01.06.2026 (обновлено: 20:12 01.06.2026)
Гросси отлично понимает, что именно Киев атакует ЗАЭС, заявил Ульянов

Ульянов: Гросси отлично понимает, что именно Киев наносит удары по ЗАЭС

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что, по его мнению, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси понимает, кто наносит удары по ЗАЭС, но боится сказать это вслух.
  • Ульянов регулярно контактирует с Гросси и настаивает на том, чтобы МАГАТЭ "назвало вещи своими именами".
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отлично понимает, что удары по ЗАЭС наносит Украина, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"(Рафаэль – ред.) Гросси, я могу вас заверить, он отлично понимает, что удары наносят украинцы. Он это хорошо знает. Но вслух сказать боится", - сказал Ульянов в своем интервью ИС "Вести".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Лихачев потребовал от Гросси публично оценить преступления ВСУ против ЗАЭС
Вчера, 18:47
Дипломат рассказал, что регулярно контактирует с Гросси по данному вопросу и настаивает на том, чтобы МАГАТЭ "назвало вещи своими именами".
По словам Ульянова, гендиректор МАГАТЭ отказывается назвать виновного в ударах по АЭС по нескольким причинам.
"Первое -то, что у МАГАТЭ нет мандата на аттрибуцию. То есть на то, чтобы предъявлять обвинение какой-то стороне. Это действительно так, хотя при желании это можно было бы и преодолеть, поскольку речь идет об очень важных вещах", - отметил Ульянов.
Вторая причина, как отметил дипломат, заключается в том, что невозможно будет доказать принадлежность дрона украинской стороне. Именно поэтому Рафаэль Гросси видит роль МАГАТЭ в качестве "якобы бесконтактного посредника", который держит дистанцию между Москвой и Киевом.
"Это тема для бесконечного обсуждения. Мы эту тему обсуждаем уже несколько лет, пока удовлетворительного для нас результата нет. МАГАТЭ остается при своем", - резюмировал Ульянов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
МИД: ответственность за удары по ЗАЭС лежит на западных хозяевах Украины
Вчера, 18:36
 
В миреКиевУкраинаРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала